Son 24 saatte birçok memecoin çift haneli oranlarda değer kazandı.

Bir kez daha 67.000 doları geçmeyi deneyen Bitcoin başarısız oldu ve şimdi 66.424 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETH 3.250 dolara yükseldi, TON ise 5,80 doları aştı. Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para Hedera (HBAR) oldu. HBAR’daki bu yükseliş, BlackRock’ın Hedera blockchain’ini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Geride bıraktığımız haftalarda İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda fiyat dalgalanmaları arttı. İran ile İsrail arasındaki gerilimde son gelişme 20 Nisan Cuma günü gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanmasından önce yaşandı.

İsrail’in İran’a misilleme saldırısı başlatmasıyla BTC fiyatı 60.000 doların altına geriledi. Ancak İran’ın İsrail’in bu saldırısına yanıt vermeyeceğini açıklaması küresel piyasaları rahatlattı. Bitcoin de bu açıklamanın ardından yaklaşık 5 bin dolar değer kazanarak 65.000 doların üzerine yükseldi.

Sonrasında küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine giden Bitcoin 63.000 dolara kadar gerilese de blok ödülü yarılanmasının ardından yükseliş trendini sürdürerek tekrar 65.000 doları aştı.

Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla Bitcoin’de fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. Varlık şu anda kademeli bir şekilde yükseliş trendini sürdürüyor. 67.000 dolar direncini geçmeyi deneyen Bitcoin şu anda 66.424 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,305 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,7 olarak ölçülüyor.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Dün, BlackRock’ın ICS ABD Hazine para piyasası fonunu blockchain’de tokenize etmek için Archax ile ortaklık kurduğuna dair haberler medyaya yansıdı. HBAR fiyatı bu gelişmeye olumlu tepki verdi ve yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte 0.1833 dolara kadar yükselen HBAR %60’ın üzerinde değer kazandı.

HBAR şu anda %42,1’lik yükselişle 0,1246 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bugün en iyi performans gösteren kripto paralar arasında birçok memecoin yer alıyor. Öte yandan ETH 3.250 dolara yükseldi ve TON ise 5,80 doları aştı.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Hedera (HBAR): %42,1 Bonk (BONK): %30,9 Dogwifhat (WIF): %18,8 Algorand (ALGO): %18 Pepe (PEPE): %14,8 Floki (FLOKI): 14,3 Chiliz (CHZ): 7,4 Mina Protocol (MINA): 7,3 Gate (GT): %6,8 Ondo (ONDO): %6,7

Son 24 saatlik süreçte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri %0,8 oranında artarak 2,6 trilyon dolara yaklaştı.