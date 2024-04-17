Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar arasında PEPE ve NEAR yer alıyor.

Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız birkaç günde yaşanan sert çöküşün yaralarını hala saramadı. Bitcoin (BTC) 64.000 doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin’le birlikte kripto para piyasasının büyük bir kısmında da fiyat dalgalanmaları önemli ölçüde azaldı. BCH ve ADA küçük çaplı düşüşler yaşadı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Cuma günü yaklaşık 6.000 dolar değer kaybederek 71.000 dolar sınırından 65.000 dolara gerileyen BTC, sonrasında bir miktar toparlanarak 67.000 dolara kadar yükseldi. Cumartesi günü bir başka çöküşe daha tanıklık eden BTC sonrasında 61.000 doların altına geriledi.

Bitcoin’deki bu sert değer kayıpları, ABD Fed’in iki bölge başkanı tarafından yapılan faiz açıklamalarından ve İran’ın İsrail’e karşı misilleme saldırısı başlatmasından kaynaklandı.

Pazartesi günü bir miktar toparlanarak tekrardan 67.000 doların üzerine yükselen BTC, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesiyle tekrar düşüşe geçti.

Son 24 saatte %0,6 oranında değer kazanan BTC şu anda 63.056 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,241 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 olarak ölçülüyor.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Günlük bazda altcoin’lerin çoğu tıpkı Bitcoin gibi hareketsiz kalmaya devam ediyor. Cuma gününden bu yana çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşayan birçok altcoin, şu ana kadar kayıpları telafi etmeyi başaramadı.

En büyük 20 kripto para arasında en kayda değer yükseliş yaşayan projeler arasında %2,8 ile SOL, %1,6 ile TON, %1,6 ile TRX yer alıyor. En büyük 100 proje arasında en çok yükselen kripto paralar ise şunlar:

NEAR Protocol (NEAR): %6,8 Bitget Token (BGB): %5,8 Mantle (MNT): %5,6 Monero (XMR): %4,9 Sei (SEI): %4,3 Maker (MKR): %4,1 Calestia (TIA): %4 Chiliz (CHZ): %3,2 Sui (SUI): %3 Solana (SOL): %3,2

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,7 oranında artarak 2,405 trilyon dolara yükseldi.