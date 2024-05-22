ABD’nin ilk spot Ethereum borsa yatırım fonunu (ETF) almak için yarış hızlanıyor ve ihraççılar son başvuru tarihinden önce başvurularını düzeltmek için acele ediyorlar.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, 22 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda “İşte Gerçekleşiyor” notuyla ABD’deki en az beş potansiyel ETH ETF ihraççısının, birkaç saat önce 19b-4 formalarını Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğunu belirtti. Bu ihraççılar arasında Fidelity, VanEck, Invesco Galaxy, Ark 21Shares ve Franklin yer alıyor.

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Grayscale ise gün içinde Ethereum Mini Trust için güncellenmiş bir 19b-4 başvurusu yaptı.

Ancak Henüz Her Şey Bitmedi

Spot Ethereum ETF ürünlerini başlatmak için başvuruda bulunan şirketlerin bu yoğun mesaisi, SEC’ten gelen tavsiyenin ardından geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, ihraççılara revize edilmiş 19b-4 formlarını sunmalarını tavsiye etti.

SEC, 23 Mayıs Perşembe günü VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin nihai kararını açıklayacak. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti James Seyffart konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

ETF’lerin piyasaya sürülebilmesi için hala önümüzde uzun bir yol var. Ancak bu başvurular, söylentilerin ve spekülasyonların doğru olduğunu kanıtlıyor.

Spot Ethereum ETF ihraççıları, fonlarda tutulan ETH’leri stake edebilselerdi, yatırımcılara daha büyük getiriler sunabilirlerdi ancak SEC bunu kabul etmedi ve hala Ether’in bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

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Seyffart, bu hafta başında Ethereum ETF’lerinin onaylanma olasılığını %75’e çıkardıklarını açıklamıştı. Seyffart, hafta ortasında bu olasılığın hala aynı olduğunu söyledi:

Evet, onay şansımız hala %75. Bu artık bir şey ifade etmiyor olsa da haha.

Spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülebilmesi için SEC’in önce 19b-4’lerin tümü için onay vermesi gerektiğini, ardından da S-1 başvurularını onaylaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanması haftalar veya daha fazla sürebileceğini belirtti.

“Onayların” Ethereum ETF’lerinin hemen piyasaya sürüleceği anlamı taşıdığına dair yanlış beklentiler görüyoruz. Durum tam olarak böyle değil. Onay ve lansman arasında en iyi ihtimalle günler, muhtemelen haftalar veya potansiyel olarak aylar olacaktır.

ETF Store Başkanı Nate Geraci SEC’in spot Ethereum ETF’leri konusundaki 180 derecelik dönüşünün, siyasi kaygılardan kaynaklandığını düşünmüyor.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

21 Mayıs’ta 3.800 doların üzerine yükselen ETH, son 24 saatte kazançlarının önemli bir kısmını korumayı başardı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,2 ve son bir haftalık süreçte %29,2 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.768 dolar bandında işlem görüyordu.

Peki Ethereum (ETH) neden yükseliyor? Varlığın fiyatında yaşanan yükselişin en önemli nedeni, Google Trends verilerinde saklı.

Veriler, son günlerde “Ethereum ETF nedir, Ethereum ETF onayı ne zaman, Ethereum ETF ne zaman, Ethereum ETF nasıl alınır ve Ethereum ETF ne kadar?” gibi Google aramalarının hacminin ciddi yükseliş yaşadığını gösteriyor.