CryptoPotato olarak sabah saatlerinde SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını bu hafta içerisinde açıklayacağını bildirmiştik.

20 Mayıs Pazartesi akşamı, spot Ethereum ETF’lerine dair birçok sıcak gelişme yaşandı. İlk olarak Bloomberg’ün kıdemli ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma ihtimalini %25’ten %75’e çıkardıklarını açıkladı.

Bloomberg'ün kıdemli ETF analistleri, spot Ethereum ETF'lerinin onaylanma şansını %25'ten %75'e yükselttiklerini açıkladı. Eric Balchunas (@EricBalchunas): "Bugün öğleden sonra, SEC'in bu konuda 180 derece bir dönüş yapabileceğine dair söylentiler duyduk." — CryptoPotato Türkiye (@Cryptopotato_TR) May 20, 2024

Ethereum ETF Onaylandı mı?

SEC, spot Ether ETF ürünleri konusundaki tutumunu hızla değiştiriyor ve uzmanlara göre birkaç gün içinde bu ürünleri onaylayabilir.

Bloomberg’ün kıdemli ETF’lerinin açıklamasının ardından ETH saatler içerisinde %10’un üzerinde değer kazanarak 3.520 doların üzerine yükseldi. Bu yükseliş Balchunas ve ortağı James Seyffart, ETH ETF onayı şanslarını bu ay için %25’ten %75’e yükselttiklerini duyurmasının ardından geldi.

Bugün öğleden sonra SEC’in bu konuda 180 derece bir dönüş yapabileceğine dair söylentiler duyduk, bu yüzden herkes (biz de dahil) reddedileceğini düşünüyordu, şimdi ise herkes panik halinde.

Bu ayın başlarında, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından daha önce belirlenen kripto karşıtı bir bankacılık kuralını iptal etmek için H.J.Res.109 kararını onayladı. Karar, Başkan Joe Biden’ın veto etme tehdidine rağmen her iki mecliste de iki partinin desteğiyle kabul edildi ve birçok Demokrat’ın, parti liderlerinin kripto karşıtı tutumuna saygı duymadığını gösterdi.

Spot Ethereum ETF Onayı Ne Zaman?

Seyffart, kendisinin ve Balchunas’ın hesaplarının hacklenmediğini ve oran değişikliklerinin birden fazla kaynaktan alınan bilgilere dayandığını doğruladı. Seyffart “Eğer haklıysak, önümüzdeki günlerde bir dizi dosyalama göreceğiz,” diye ekledi.

Fox Business muhabiri Eleanor Terret de Çarşamba günü, bir spot Ethereum ETF’inin ihraççısından başvurularının onaylanabileceğine dair bilgiler aldığını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), borsalardan spot Ether ETF’leri için 19B-4 başvurularını hızlandırılmış bir şekilde güncellemelerini istedi. Bu da spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentileri bir hayli arttırdı.

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler sonucunda Bitcoin (BTC) 70.000 dolara kadar yükseldi. CoinGlass verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %6,7 oranında arttı. Birçok altcoin de bu süreçte kayda değer artışlar yaşadı.