ETH fiyatı, ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair umutların yeniden yeşermesiyle %20 oranında arttı. Sonuç olarak ETH son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %17,9 oranında değer kazanan ETH gün içi en yüksek seviyesini 3.710 dolarla belirledi. Ethereum son olarak Nisan ayının başında bu seviyelere kadar yükselmiş ve takip eden hafta ise 3.000 doların altına gerilemişti.

Ethereum fiyatındaki %20’lik bu artış, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusunu onaylayabileceğine dair söylentilerin ardından gerçekleşti. Ethereum’da yaşanan bu yükseliş, Bitcoin ve altcoin’lere de olumlu yansıdı.

Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri %8 oranında artarak 2,743 trilyon doları aştı. Günlük bazda %6 oranında değer kazanan BTC de 71.650 dolara kadar yükseldi.

Spot Ethereum ETF Onayı Ne Zaman?

Kripto para topluluğu, “Ethereum ETF nedir, Ethereum ETF’leri hangileri, hangi şirketler Ethereum ETF başvurusunda bulundu?” gibi soruları da merak ediyor. Bloomberg Terminal’den alınan verilere göre son karar tarihi yaklaşan spot Ethereum ETF’leri şu şekilde:

23 Mayıs Perşembe: VanEck Ethereum ETF

VanEck Ethereum ETF 24 Mayıs Cuma: ARK 21Shares Ethereum ETF

ARK 21Shares Ethereum ETF 30 Mayıs Perşembe: Hashdex Nasdaq Ethereum ETF

Hashdex Nasdaq Ethereum ETF 23 Haziran Pazar: Grayscale Ethereum Trust (Dönüştürülmüş)

Grayscale Ethereum Trust (Dönüştürülmüş) 5 Temmuz Cuma: Invesco Galaxy Ethereum ETF

Invesco Galaxy Ethereum ETF 2 Ağustos Cuma: Fidelity Ethereum Fund

Fidelity Ethereum Fund 7 Ağustos Çarşamba: İshares Ethereum Trust

İshares Ethereum Trust 8 Kasım Cuma: Franklin Ethereum ETF

Franklin Ethereum ETF 4 Aralık Çarşamba: Bitwise Ethereum ETF

SEC’in yukarıdaki tarihlerde söz konusu spot Ethereum ETF’lerine ilişkin nihai kararını açıklaması gerekiyor.

Ethereum ETF Onaylandı mı?

ABD’de spot Ethereum ETF’leri henüz onaylanmadı. Ancak CryptoPotato olarak 20 Mayıs’ta bildirdiğimiz üzere Bloomberg’ün kıdemli ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanma ihtimalini %25’ten %75’e çıkardıklarını açıkladı.

Balchunas, SEC’in 21 Mayıs saat 10:00’a kadar revize edilmiş 19b-4 formlarını geri göndermelerini istediğini ve “muhtemelen Çarşamba günü onaylanacağını” bildirdi.

ABD’nin ilk spot Ethereum ETF’i için BlackRock, Fidelity ve ETHE fonunu dönüştürmeyi hedefleyen Grayscale gibi on ihraççı yarışıyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, kripto paralar ile borsa yatırım ürünleri arasındaki entegrasyonun “şu anda varlık yönetimi alanındaki en etkileyici konu” olduğunu söyledi.

Prometheum, ETH Saklama Hizmeti Başlattı

Spot Ethereum ETF’leriyle ilgili olarak kripto varlık ticareti ve saklama firması Prometheum, Ethereum saklama hizmeti başlattı. Ancak ilginç olan konu şu ki, Prometheum’un hizmeti Ethereum’u menkul kıymet olarak ele alıyor.

Bu gelişme, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini reddetmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.Ancak, son 24 saatte yaşanan gelişmeler, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanabileceğine dair beklentileri bir hayli arttırdı.