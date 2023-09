ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dün sürpriz bir şekilde iki spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin karar tarihini ertelediğini açıkladı.

SEC tarafından ertelenen spot Bitcoin ETF başvuruları arasında ARK Invest ve 21Shares ortaklığında yapılan başvuru ve Global X tarafından yapılan başvuru yer alıyor.

SEC böylelikle bu başvurulara ilişkin kararını iki kez erteledi. Dolayısıyla SEC’in 2024 yılının Ocak ayında bu başvurular için nihai kararını açıklaması gerekiyor. Öte yandan SEC’in bu iki başvuruya ilişkin karar tarihini ertelemesi, diğer başvuruların da benzer bir kaderi paylaşacağına dair spekülasyonları arttırdı.

SEC’in diğer spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını da ertelemesi durumunda, kripto para topluluğun ABD’nin ilk spot Bitcoin ETF’nin onaylanması için 2024 yılını beklemesi gerekecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 26 Eylülde yayınladığı mektupta ARK 21Shares spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin karar tarihini 60 gün daha uzattığını açıkladı.

SEC’in bir başvuruyu onaylaması veya reddetmesi için izin verilen maksimum süre 240 gün. SEC şimdiye kadar karar tarihini iki kez ertelediği bu başvuruya ilişkin nihai kararını 10 Ocak 2024 tarihinde açıklayacak. Öte yandan Global X’in “Global X Bitcoin Trust” adlı spot Bitcoin ETF’ine ilişkin karar tarihini de 21 Kasım 2023’e erteledi.

Bloomberg’ün ETF analisti James Seyffart konuyla ilgili yaptığı açıklamada SEC’in bu başvurulara ilişkin erteleme kararını beklenenden erken gerçekleştiğini belirtti. James Seyffart’a göre SEC’in erken gelen bu hamlesi, ABD Hükümeti’nin kapanma riskiyle ilgili olabilir.

Kısa bir süre önce medyaya yansıyan haberlerde 1 Ekim’de başlayacak yeni mali yıl öncesi ABD Hükümeti’nin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Zira ABD Kongesi henüz hükümete finansman sağlayacak bir bütçe tasarısı için uzlaşmaya varamadı. ABD Kongresi’nin olası bir kapanmayı engellemek için 30 Eylül 2023 tarihine kadar süresi bulunuyor.

ABD’de kısa bir süre önce dört Kongre üyesi, SEC Başkanı Gary Gensler’e mektup yazarak spot Bitcoin ETF başvurularının ivedilikle onaylamaya davet etti. Bu gelişme sonrasında SEC, iki spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını erteledi.

Kongre üyelerine göre Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanması nedeniyle, SEC’in “tutarsız ve ayrımcı standartlar” uygulayarak spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi için başka bir gerekçe kalmadığına inanıyor.

Son olarak SEC’in önümüzdeki ay BlackRock, Valkyrie, Invesco, Fidelity, VanEck, Bitwise ve WisdomTree tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıklayacağını belirtelim. Bununla birlikte SEC, bu başvurular için de erteleme kararı verebilir.

UPDATE: Wow. The SEC just came out SUPER early and delayed the @ARKInvest / @21Shares #Bitcoin ETF filing. This thing wasn't due for a decision until Nov 11.

Also delaying the @GlobalXETFs application which was due Oct 7. pic.twitter.com/7DiBq1h4Ef

— James Seyffart (@JSeyff) September 26, 2023