Kripto para piyasası köpek temalı coin’leri konuşurken, kedi temalı memecoin’ler ralliye başladı.

Kripto para sektöründe hayvan temalı bolca kripto para bulunuyor. CoinMarketCap verilerine göre, en büyük 10 kripto para arasında köpek temalı iki adet kripto para bulunuyor.

Son dönemde köpek temalı kripto paraların yanı sıra kedi temalı kripto paralar da öne çıkıyor.

Kedi Temalı Kripto Paralar Ralliye Başladı

Bitfinex Alpha raporuna göre, kedi temalı kripto paraların toplam piyasa değeri, geçtiğimiz yedi günde yüzde 64 artış gösterdi. Kedi temalı coin’lerin toplam değeri, kısa süreliğine 750 milyon doları geçtikten sonra, haber yayın saati itibarıyla 746 milyon dolar civarı ölçülüyor.

Adını kripto para topluluğunda “Rekor ne zaman?” sorusunu sormak için türetilen bir kelimeden alan Wen (WEN), Popcat (POPCAT), Toshi (TOSHI), Mochi (MOCHI) ve OmniCat (OMNI), kedi temalı en büyük memecoin’ler arasında sayılabilir.

Bitfinex, raporda şöyle açıkladı:

Kedi temalı memecoin’lerin toplam piyasa değeri 750 milyon doları aştı. Bu sayı köpek temalı memecoin’lere kıyasla görece düşük olsa dahi, hiç olmazsa memecoin ve hayvan temalı coin’lere gösterilen ilgideki büyük artışı ortaya seriyor.

İlgili alanın en büyüğü olan Wen, 0,0002655 dolardan işlem görüyor. Memecoin’in piyasa değeri 262 milyon dolar civarında.

İkinci sıradaki Popcat’in piyasa değeri 200 milyon doların hemen üzerinde. Memecoin, 0,2015 dolarda seyrediyor. Onun hemen ardında ise 99,5 milyon dolar piyasa değerine sahip ve 0,0002366 dolardan işlem gören Toshi geliyor.

Bu üç kripto para, kedi temalı memecoin piyasasının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Son yedi günlük performansa bakıldığında, en büyük artışı ocak sonunda piyasaya sürülen Taylor Swift’s Cat (BENJI) gösterdi. BENJI, bu süreçte yüzde 3.488 değer kazandı.

BENJI’yi yüzde 921 ile el gato (ELGATO), yüzde 430 ile BananaCat (BCAT), yüzde 219 ile Catcoin (CAT) ve yüzde 153 ile POPCAT izliyor.