Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, çok çeşitli platformlara ev sahipliği yapıyor. Borsada kredi, türev işlemleri ve token başlatma gibi amaçlar doğrultusunda kullanılan birçok platform bulunuyor.

Binance, token başlatma platformlarına bir yenisini daha ekledi.

Megadrop Nedir?

Megadrop, Binance’in 18 Nisan’da duyurduğu ve kripto para projelerine token’larını piyasaya sürme sürecinde destek olacak yeni platformudur. “Türünün ilk örneği” olarak tanıtılan Megadrop; Launchpool, Web3 ve airdrop unsurlarını bir arada barındırıyor.

Yeni platform, kripto para mevduatlarına faiz kazandıran Binance Simple Earn ile Binance Web3 Wallet’ı entegre halde sunuyor. İnteraktif bir yaklaşım izleyen platformda Binance Web3 Wallet’ta belirli görevleri tamamlayanlar, henüz listelenmeyen token airdrop’ları gibi ödüller kazanabilecek.

Platformda gerçekleştirilen Web3 cüzdanını bağlamak, BNB piyasasına likidite sağlamak ve BNB swap etmek gibi aktiviteler, kullanıcalara zamanla biriken puanlar kazandıracak. Bu puanlar kullanıcılara ödül olarak geri dönecek.

Puanlamaya Locked Products’ta kilitli BNB’ler de dahil edilecek. Megadrop’a BNB kilitleyerek katılanlar, aynı zamanda Launchpool ödülleri de kazanacak.

Bir kuluçka merkezi gibi çalışan yeni platform, başlangıç aşamasındaki kripto para projelerini yoğun etkileşimli ve güçlü bir çıkış yakalama ihtimalini artıran girişimler ile destekleyecek. Aynı zamanda kullanıcılara daha cazip ve avantajlı yatırım olanakları sunacak.

Megadrop, temelde farming süreci sonrası token’ların piyasaya sürüldüğü Launchpool ile benzer hizmetler sunuyor. Ancak Launchpool’a hem yeni hem de mevcut projeler katılabilirken, Megadrop’ta yalnızca yeni projeler listelenecek.

Launchpool etkinliklerine ancak kripto para stake edilerek katılmak mümkün. Megadrop, Web3 görevlerini tamamlayarak etkinliğe katılma olanağı da sunacak. Bu görevler kazanılan ödülleri de artıracak. İki platform arasında kazanılan faizin hesaplanması konusunda da farklılıklar bulunuyor.

Yeni hizmet, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin değişen yasalardan dolayı belirli ülkelerde kullanılamayacak. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

İlk Hangi Proje Listelendi?

Megadrop ile birlikte platformda piyasaya sürülecek ilk proje de duyuruldu: BounceBit (BB).

BounceBit, iş ispatı (proo of work, PoW) bir coin olan, dolayısıyla stake edilmesi mümkün olmayan Bitcoin’i (BTC) “yeniden stake etmeyi” mümkün kılıyor.

Hisse ispatı (proof of stake, PoS) ağlara has bu özelliğin Bitcoin’e uygulanması, ilk blockchain ağında bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi oluşturulmasına olanak sağlıyor.

Binance, Megardrop’un ev sahipliği yapacağı ilk proje olan BB ile ilgili detaylı listeleme planının yakında duyurulacağını açıkladı.