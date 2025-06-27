Bitcoin En Son Bunu Yaptığında Fiyatı 60 Bin Dolardan 100 Bine Çıkmıştı

Bitcoin (BTC), 108 bin dolar seviyelerinde dalgalanırken, zincir üstü veriler olası bir ralliye işaret ediyor.

Uzun vadeli yatırımcıların (LTH) kısa vadeli yatırımcılara (STH) oranı yeniden yükselişe geçti. Bu gösterge, geçmişte Bitcoin’in 28 bin dolardan 60 bine, ardından 60 binden 100 bin dolara sıçradığı dönemlerde de görülmüştü.

Adler: “Aynı Sinyal Üçüncü Kez Ortaya Çıktı”

Piyasa analisti Axel Adler Jr., BTC fiyatı 100 bin dolar seviyesindeyken LTH/STH oranında yine benzer bir artış yaşandığını belirtti. Adler’e göre bu birikim süreci 4 ila 8 hafta sürebilir. Daha önceki döngüler baz alındığında, ardından güçlü bir yükselişin gelmesi mümkün görünüyor.

Uzman, temkinli bir hesapla Bitcoin’in fiyatının 1.6 katsayıyla çarpılması durumunda, ağustos sonuna kadar 160 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Teknik Sinyaller de Yukarıyı Gösteriyor

Ünlü trader Titan of Crypto, Bitcoin grafiklerinde boğa flaması oluştuğuna dikkat çekti. Bu formasyonun hedefi ise 137 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ayrıca MACD göstergesindeki pozitif kesişim sinyali, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Rainbow Chart da BTC’nin hâlâ “alım bölgesi”nde olduğunu gösteriyor. Bu gösterge daha önce Kasım 2020 ve Mayıs 2017’de benzer bir sinyal vermiş, ardından fiyat sırasıyla yüzde 450 ve yüzde bin 400 artmıştı.

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Piyasa Görünümü ve Teknik Destek

Zincir üstü verilere göre kısa vadeli yatırımcıların elindeki BTC’ler ortalama 98 bin dolardan alındı. Bitcoin’in güncel fiyatı ise 107 bin 653 dolar, yani yaklaşık yüzde 7 primli şekilde seyrediyor. Bu da piyasada fazla köpük olmadığını gösteriyor.

Uzun vadeli yatırımcıların maliyet ortalaması 32 bin dolar olarak konumlanıyor. Yani, olası düşüşlerde satış baskısını azaltan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

BTC, Teknoloji Hisselerinin Gerisinde Kaldı

Son 7 günde Bitcoin yüzde 3’e yakın yükselirken, genel kripto piyasası yalnızca yüzde 1,6 arttı. Ancak bazı teknoloji hisseleriyle kıyaslandığında BTC’nin zayıf kaldığı görülüyor. Örneğin Nvidia hisseleri yüzde 9,15, Oracle hisseleri ise yüzde 32,5 oranında yükseldi.