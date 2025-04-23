Zora coin’leri, 20 Nisan’da düzenlenen “4/20” etkinliği sayesinde günlük 200.000 kullanıcıya ulaşarak platform tarihinde rekor kırdı. Ancak bu başarıya rağmen toplulukta “içerik coin”lerinin gerçekten içerik üreticilerine fayda sağlayıp sağlamadığına dair tartışmalar alevlenmeye devam ediyor.

Artış ve Tepki

Base ve Coinbase Wallet’ın başındaki isim Jesse Pollak, bu kullanıcı rekorunu on-chain benimsemenin büyüdüğünün bir işareti olarak nitelendirdi. Ancak kısa sürede, ünlü zincir üstü dedektif ZachXBT’den konuya ilişkin sert eleştiriler geldi.

ZachXBT, paylaşımında şu sözlerle modelin sürdürülebilirliğini sorguladı:

“Bunca ‘viral’ coin var ama 5 milyon doları geçen tek bir proje bile yok.”

ZachXBT’ye göre, çoğu içerik tokeni yeterli likiditeye ulaşamıyor ve bu da içerik üreticilerine gerçek bir destek sağlanamayacağı anlamına geliyor.

Savunma: “İçeriğin Çoğu Değersizdir, Bu Normal”

Pollak ise buna karşılık vererek içeriklerin büyük çoğunluğunun ticari olarak zaten değersiz olduğunu vurguladı:

“İçeriğin çoğu sıfıra yakın değerdedir. Küçük bir kısmı bir miktar, çok daha azı ise ciddi miktarlarda değer taşır.”

Pollak ayrıca içerik coin’lerini TikTok ve Instagram gibi platformlardaki içerik gelir modellerine benzetti:

“Instagram ya da TikTok’ta tek bir içerikten 5 milyon dolar gelir elde edilen kaç örnek var?”

Ona göre Zora’nın içerik tokenizasyon modeli henüz ‘birinci gününde’ ve spekülatif işlem hacminden çok etkileşim ve kültürel etkiyle değerlendirilmeli.

Kripto para sektörünün önde gelen yorumcularından Zach Guzmán da tartışmaya katıldı. Guzmán, içerik coin’lerinin memecoin’lerle aynı kefeye konmaması gerektiğini söyledi. Guzmán, bu modelin içerik üreticilerine ani fiyat sıçramalarına bağımlı olmadan hacim üzerinden gelir sağlama fırsatı sunduğunu savundu.

Eleştirmenler ise açıklamalara rağmen ikna olmadı. Bazıları bu süreci, “elimizde ne varsa piyasaya atalım, belki biri tutar.” anlayışıyla yorumlayarak sektörün güvenilirliğine zarar verdiğini savunuyor.

Felsefi Ayrışma: Bu Coin’ler Kim İçin?

Tartışma, içerik coin’lerinin kimin için yapıldığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Pollak, bu tür platformların öncelikle içerik üreticilerini ve geliştiricileri desteklemesi gerektiğini savunuyor. Ancak Pump.fun’ın kurucu ortağı Alon Cohen buna katılmıyor:

“Token çıkarıyorsanız önce trader’ları düşünmelisiniz. Trader kazanmıyorsa, yaratıcı da kazanamaz.”

Önceki Tartışmalı Lansman: “Base is for everyone”

Bu tartışmalar, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen “Base is for everyone” token’ının yarattığı tartışmaların ardından geldi.

Bir içerik coin’i olarak tanıtılan bu token, kısa sürede 17 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı, ardından insider trading şüpheleriyle sert şekilde çöktü.

Zincir üstü analizlere göre, bazı cüzdanlar token halka açılmadan önce alım yaparak 600 bin dolardan fazla kâr elde etti. Bu durum, içerik coin’lerinin şeffaflığı ve adil dağıtımı konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.