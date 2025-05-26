ZORA, 26 Mayıs’ta eski Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan’ın çıkardığı yeni token etrafında oluşan ilgiyle birlikte yüzde 44’e varan bir yükseliş yaşadı.

Token gün içinde 0,0135 dolara kadar tırmandı. Piyasa değeri 38 milyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 256 artışla 48 milyon doları aştı.

Yükselişin arkasındaki neden, Srinivasan’ın “The Network State” (Ağ Devleti) adlı kitabıyla aynı ismi taşıyan yeni bir token’ı Zora platformu üzerinden başlatması oldu. 26 Mayıs 2025’te yayına giren bu token, toplulukta hızla ilgi uyandırdı.

Sosyal medya platformu X’te birçok kullanıcı, ZORA’nın, yeni token’a doğrudan yatırım yapmadan hype’a dahil olmak isteyenler için daha güvenli ve likit bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

ZORA Nedir ve Nasıl Çalışır?

Zora, 2020 yılında üç eski Coinbase çalışanı tarafından kuruldu. İlk etapta NFT üretimi ve ticaretine odaklanan platform, daha sonra merkeziyetsiz sosyal ağlardaki içeriklerin (yazı, görsel, video, ses) zincir üzerinde token’laştırılmasına olanak tanıyan bir yapıya dönüştü.

Kullanıcılar içeriklerini yükleyip başlık ve fiyat belirliyor, ardından Zora bu içerikleri ERC-20 token olarak mint’liyor. Söz konusu “içerik coin’leri”, Uniswap gibi platformlarda alınıp satılabiliyor.