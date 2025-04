Ethereum tabanlı NFT pazar yeri Zora, 23 Nisan 2025 tarihinde yerel token’i ZORA’yı piyasaya sürecek.

Ağın ilk kullanıcılarına toplamda 1 milyar ZORA token dağıtılacak. Binance borsası duyurduğu ek airdrop ile Zora projesine destek verdi. Zora projesi, token dağıtımında bazı kişilere öncelik vermesi ve token’in kullanım amacı tepki topladı.

$ZORA will be live on April 23, 2025. pic.twitter.com/yZdjlnDohH

— zora (@zora) April 20, 2025