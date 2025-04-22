Ethereum tabanlı NFT pazar yeri Zora, 23 Nisan 2025 tarihinde yerel token’i ZORA’yı piyasaya sürecek.

Ağın ilk kullanıcılarına toplamda 1 milyar ZORA token dağıtılacak. Binance borsası duyurduğu ek airdrop ile Zora projesine destek verdi. Zora projesi, token dağıtımında bazı kişilere öncelik vermesi ve token’in kullanım amacı tepki topladı.

Zora, yerel token’i ZORA’nın lansmanını kutlamak için 30 milyon dolar değerinde 1 milyar token’i ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtacak. Bu, toplam arzın %10’una denk geliyor.

Zora Airdrop’undan Kimler Yararlabilecek?

ZORA token airdrop’una hak kazanmak için aşağıdaki dönemlerden en az birinde Zora ile etkileşimde bulunmuş olmanız gerekiyor:

1 Ocak 2020-3 Mart 2025

3 Mart 2025-20 Nisan 2025

Bu zaman aralıklarında Zora’yı kullanan kullanıcılar, airdrop için başvuru yapabilecek.

Binance’ten Sürpriz Destek

Lider kripto para borsası Binance, sürpriz bir şekilde Zora lansmanına destek vereceğini açıkladı. Bu kapsamda Binance Alpha programı aracılığıyla, 22 Mart – 20 Nisan 2025 tarihleri arasında Zora’da en az 50 dolarlık harcama yapan kullanıcılara ek 4.276 ZORA token verilecek.

Bu destek, ZORA’nın lansman sonrası piyasada hızlı ivme kazanmasına katkı sağlayabilir.

Zora (ZORA) Kaç Dolardan İşlem Görüyor?

ZORA token, resmi lansman öncesi bazı ön piyasa platformlarında yaklaşık 0,03 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değer üzerinden hesaplandığında, airdrop’un toplam piyasa değeri yaklaşık 30 milyon dolar ediyor.

Toplam arzın 10 milyar token olduğu düşünüldüğünde, token tam anlamıyla piyasaya çıktığında potansiyel piyasa değeri 300 milyon dolara ulaşabilir.

Zora Token Ekonomisi

ZORA token’in 10 milyar token’lik toplam arzı şu şekilde dağıtılacak:

Airdrop: 1 milyar ZORA (%10)

Topluluk projeleri: 2 milyar ZORA (%20)

Likidite: 500 milyon ZORA (%5)

Hazine 2 milyar ZORA (%20)

Zora ekibi: 1,89 milyar ZORA (%18,9)

Erken yatırımcılar: 2,61 milyar ZORA (%26,1)

Toplulukta Eleştiriler Hakim

ZORA token airdrop’u toplulukta heyecanın yanı sıra bazı eleştirilere de yol açtı. Bazı kullanıcılar, toplam arzın %65’inin ekip, erken yatırımcılar ve hazineye ayrılmış olmasını “insider ağırlıklı dağıtım” olarak nitelendiriyor.

Zincir üstü analist ZachXBT ve diğer bazı analistler, token’ın herhangi bir yönetim hakkı (governance) sunmamasını ve “eğlence amaçlı” olarak tanıtılmasını sorguluyor. Bazıları, bu etiketlemenin regülasyonlardan kaçınma stratejisi olabileceğini düşünürken, bazıları ise kullanıcı güvenini zedeleyebileceğini belirtiyor.

Şimdi Sırada Ne Var?

Zora, yerel token’i ZORA’yı görkemli bir lansmanla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Binance’in desteği ve lansman öncesi ilgi, topluluğu heyecanlandırıyor. Bununla birlikte ZORA’nın sürdürülebilir bir değere mi ulaşacağı, yoksa geçici bir trend ürünü olarak mı kalacağı, projenin bu ilginin ardından nasıl bir yol izleyeceğine bağlı.

Tüm gözler 23 Nisan’daki ZORA lansmanında.