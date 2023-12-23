CryptoPotato Türkiye olarak 29 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak’ta 35 kişiyi toplamda 11 milyon TL dolandıran çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirmiştik.

Kısa süre önce davaya ilişkin yeni detaylar medyaya yansıdı.

Zonguldak’ta başkasına ait otomobillerin görselleriyle ilan oluşturarak 36 kişiyi toplamda 13 milyon TL dolandıran 13 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlıların 9’unun yabancı uyruklu olması dikkat çekiyor.

“Sazan Sarmalı” adı verilen yöntemle 36 kişiyi dolandıran kişiler, kripto paralar aracılığıyla 13 milyon TL’lik vurgunun izini kripto paralarla kaybettirmeye çalıştı. Mersin, Antalya ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8’i İran ve 1’i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli 22 Aralık’ta Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.