Çetenin toplamda 35 kişiyi yaklaşık 11 milyon TL dolandırdığı açıklandı.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Zonguldak’ta 11 milyon TL’lik kripto para dolandırıcılığı gerçekleştiren 5 kişilik çete çökertildi.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütlen operasyonla dolandırıcılar yakalandığı bildirildi. 23 Kasım’da gerçekleştirilen Kırık Zincir Operasyonu kapsamında düzenlenen baskında çete üyeleri Bursa’da yakalandı.

Zonguldak’a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Para kazandırma vaadiyle 35 kişiyi toplamda 10 milyon 800 bin TL dolandıran 3 çete üyesi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Dolandırıcıların elde ettikleri fonlarla satın aldıkları lüks araçlara, altınlara, nakit paralara, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

Zonguldak İş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin para kazandırmak vaadiyle 35 mağdur vatandaşımızı 10 milyon 800 bin TL tutarında dolandırdığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik tarafımızca yürütülen Kırık Zincir Operasyonu sonucu 5 şüpheli şahıs 23.11.2023 günü Bursa ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kripto dolandırıcılık çetesinin mağdur ettiği kişiler arasında çeşitli gelir grubundan vatandaşlarımızın olduğu görülmüştür. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri lüks araçlara, ikametlerinde bulunan altın ve nakit paralar ile bankalardaki hesaplarına ve mal varlıklarına

el konulmuştur. 26.11.2023 günü Zonguldak Adliyesine çıkartılan şüphelilerden M. U. Ö. ve H. Ö. isimli şahıslar serbest bırakılmış E. C. Ö., O. Ö. ve B. S. Y. isimli 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızı mağdur eden dolandırıcılara karşı yürütmüş olduğumuz operasyonel

çalışmalara aralıksız devam edilecektir.