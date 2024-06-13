Zonguldak merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kripto para odaklı saadet zinciriyle 200 milyon dolarlık vurgun yapan şüpheliler gözaltına alındı.

Sisteme sokulan her yeni üye için %5 ile %15 arasında komisyon ve aylık %21 oranında kâr vaadiyle 200 kişiyi yaklaşık 200 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üç ay boyunca fiziki ve teknik takip yürütüldü. Dolandırıcıların yatırımcıları kâr vaadiye kandırarak saadet zinciri kurduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

10 Haziran’da Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli göz altına alındı. Bu şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö ise adliyeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan 8 kişinin savcılıktaki ifade verme işlemi sürüyor.

Dolandırıcıların saadet zincirine dahil olan üyelerini “green” ve “gold” gibi rütbelerle kandırarak yeni üye kaydına teşvik ettiği belirlendi.