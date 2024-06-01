ZkSync, son günlerde airdrop söylentileriyle gündemde. Projenin yakında kendi kripto parasını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Peki zkSync nedir? Ethereum ekosistemini nasıl iyileştiriyor? Airdrop ne zaman?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

ZkSync Nedir?

ZkSync, Ethereum için geliştirilmiş bir layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümüdür. Aynı sürede daha fazla işlem çıktısı üretilmesini sağlar.

Almanya merkezli şirket Matter Labs tarafından geliştirilen zkSync, 2020’de piyasaya sürüldü. İlk aşamada saniyede 300 işlem gerçekleştirebilen, günümüzde 3 bin işleme kadar ulaşabiliyor.

Rollup, bir blockchain ağında ana ağa ilave bir katman oluşturulup, işlemlerin bu katmanda oluşturulmasını ifade ediyor. İşlemler tamamlandıktan sonra gruplanıyor ve bu grup, tek bir işlemmiş gibi ana ağa kaydediliyor.

Böylece ana ağ üzerindeki yük azaltılıyor ve işlemler daha hızlı gerçekleşebiliyor. İşlemlerin iki farklı katmanda gerçekleştirilmesi, belirli bir sürede gerçekleştirilebilen işlem sayısını artırıyor.

İki tür rollup bulunuyor. Zero-knowledge, yani sıfır bilgi türünden rolluplar, işlem bilgilerini gizli tutarak yalnızca gerçekleştiğini kanıtlayan şifreli bir kanıtı ana ağa iletiyor.

Optimistic veya optimistik rollup’lar ise işlemin geçerli olduğunu varsayarak doğrudan iletiyor, yalnızca şüpheli durumlarda kontrol edilmesi için gerekli önlemleri alıyor. ZkSync, zero-knowledge rollup grubuna giriyor.

ZkSync teknolojisi Mayıs 2024 itibarıyla birçok proje tarafından entegre edildi ve aktif olarak kullanılıyor. Bunlar arasında merkeziyetsiz borsa (DEX) 1inch, soğuk cüzdan MetaMask, likidite protokolü Balancer ve DeBank gibi önde gelen projeler bulunuyor.

ZkSync Airdrop Ne Zaman?

ZkSync’in henüz bir kripto parası bulunmuyor. Ancak anonim kaynakları bulunan haberlere göre proje, yakında bir airdrop gerçekleştirecek.

TheBlock’a göre zkSync’in kripto parası 13 Haziran’da piyasaya sürülecek. Blast ise airdrop tarihi olarak 26 Haziran’da işaret ediyor.

İddiaya göre, yeni kripto paranın maksimum arzı 21 milyon olarak belirlendi. Bitcoin de maksimum arzı 21 milyon olacak şekilde geliştirildi ve bu nadirlik düzeyi, en büyük kripto parayı oldukça değerli kılıyor.

Kripto paranın piyasaya sürüldüğünde stake ederek faiz kazanmak veya değişiklik tekliflerinde oy kullanarak yönetişime katılmak için kullanılacağı tahmin ediliyor.

ZkSync ekibi 25 Mayıs itibarıyla airdrop ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.