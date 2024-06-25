zkSync (ZK) Nedir?

ZkSync, Ethereum için geliştirilmiş bir layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümüdür. Aynı sürede daha fazla işlem çıktısı üretilmesini sağlar.

Almanya merkezli şirket Matter Labs tarafından geliştirilen zkSync, 2020’de piyasaya sürüldü. İlk aşamada saniyede 300 işlem gerçekleştirebilen, günümüzde 3 bin işleme kadar ulaşabiliyor.

Bu yazımızda CoinCodex ve diğer platformlar tarafından yapılan zkSync (ZK) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı zkSync (ZK) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle zkSync (ZK) 0,160878 dolar fiyat bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ZK’nin 2024 yılında 0,160878 dolar ile 0,771834 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ZK’nin 2024 yılı için öngörülen 0,771834 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %381,98 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı zkSync (ZK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ZK’nin 2025 yılında 0,160878 dolar ile 0,771834 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ZK’nin 2025 yılı için öngörülen 0,771834 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %381,98 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı zkSync (ZK) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, ZK’nin 2030 yılında 0,418554 dolar ile 0,678649 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ZK’nin 2030 yılı için öngörülen 0,678649 dolar fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %323,79 oranında değer kazanması gerekiyor.

zkSync 1 Dolara Yükselebilir mi?

zkSync fiyatının 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %524,46 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, zkSync fiyatının Aralık 2028‘de 1 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

zkSync 10 Dolara Yükselebilir mi?

zkSync fiyatının 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %6.144,58 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, zkSync fiyatının hiçbir zaman 10 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 7,86 dolar olarak belirlenmiştir.

zkSync 100 Dolara Yükselebilir mi?

zkSync fiyatının 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %62.345,85 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritması, zkSync fiyatının hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağını tahmin ediyor.

CoinCodex’in öngördüğü en yüksek fiyat, 1 Ocak 2049 tarihinde ulaşılacak olan 7,86 dolar olarak belirlenmiştir.

zkSync (ZK) Geleceği ve Yorumları

zkSync (ZK), 2024 yılının şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı ve çoğunlukla yatay seyir izledi. Ancak zkSync ekibi geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Sonuç olarak zkSync, Ethereum ağının ölçeklenebilirliği konusunda önemli bir çözüm olmaya devam ediyor.

Diğer tüm finansal varlıklarda olduğu gibi zkSync fiyatı da arz-talep, piyasa duyarlılığı, benimsenme, geliştirme faaliyetleri, stratejik ortaklıklar ve regülasyonlar gibi faktörlerden etkileniyor. Gelecekte zkSync ekibinin atacağı adımlar, projenin rekabet gücü üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

zkSync fiyatını etkileyebilecek faktörler şu şekilde:

Stratejik ortaklıklar

Rekabet

Benimsenme

Piyasa duyarlılığı

Teknolojik gelişmeler

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Makroekonomik gelişmeler

Öte yandan özellikle ayı sezonlarında birçok kripto para %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebiliyor. Bu da 1.000 dolarlık bir başlangıç yatırımının değerinin 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Kripto para piyasası nispeten yeni bir piyasa olduğundan sık sık yüksek fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor. Bu nedenle kripto paralar yüksek riskli yatırım araçları olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle zkSync (ZK) gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

zkSync (ZK) Hakkında En Çok Merak Edilenler

zkSync (ZK) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, zkSync (ZK) madenciliği yapılamaz. zkSync, madencilik yerine kullanıcıların ağda işlem yaparak kazanç sağlayabileceği bir sistem sunar.

zkSync (ZK) Hangi Ülkenin Projesi?

zkSync, Matter Labs tarafından geliştirilmiş bir projedir ve uluslararası bir ekip tarafından yönetilmektedir.

zkSync (ZK) Güvenilir mi?

zkSync, güvenilir bir projedir ve geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir. Merkeziyetsiz yapısı, güvenlik ve şeffaflık sağlamakla birlikte, projenin arkasındaki Matter Labs’in itibarı da güvenilirliğine katkıda bulunur. Ancak, her yatırım gibi riskler içerir ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Nereden ve Nasıl zkSync (ZK) Satın Alınır ve Saklanır?

zkSync, birçok büyük kripto para borsasında (Binance, Coinbase, Kraken gibi) satın alınabilir. Satın almak için bu borsalarda hesap açmanız ve kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamanız gereklidir. Saklamak için ise donanım cüzdanları (Ledger, Trezor) veya yazılım cüzdanları (Trust Wallet, MetaMask) kullanabilirsiniz.

zkSync (ZK) En Yüksek ve En Düşük Kaçı Gördü?

Yatırımcılar, zkSync (ZK) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. zkSync tüm zamanların en yüksek seviyesini 17 Haziran 2024’te 0,321 dolar ile, tüm zamanların en düşük seviyesini ise belirli bir tarih tarihinde belirli bir fiyat ile kaydetti.