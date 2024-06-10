zkSync’in kısa bir süre içerisinde airdrop gerçekleştirerek yerel token’ını piyasaya sürmesi bekleniyor.

zkSync cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada token sahiplerine yönetişim rolleri sunulacağı duyuruldu. zkSync ekibi böylelikle ağın merkeziyetsizliğini korumayı ve topluluk katılımını arttırmayı hedefliyor.

Matter Labs tarafından geliştirilen Ethereum (ETH) katman-2 ölçeklendirme çözümü zkSync, ZK Nation adlı yeni yönetişim modelini duyurdu.

9 Haziran’da yapılan duyuruda zkSync’in token üretimi ve bu ay gerçekleştireceği airdrop hakkında bilgiler yer alıyor. ZK Nation ile birlikte token sahipleri ağın merkeziyetsizliğini ve bağımsızlığını güçlendirecek ve ekosistemdeki karar alma süreçlerine dahil olacak.

zkSync ZK Nation ile Yönetişim Modelini Tanıttı

zkSync, ZK Nation ile daha merkezsiz bir karar alma sürecine adım atıyor. Projenin resmi blog yazısında bildirildiği üzere ZK Nation olarak adlandırılan bu model token sahiplerine kritik protokol değişikliklerini ve iyileştirmelerini önerme, oylama ve tartışma yetkisi veriyor.

zkSync’in yönetişim modeli üç organdan oluşuyor. Bunlar şu şekilde: Token Meclisi, Güvenlik Konseyi ve Koruyucular.

Bu üç organın da protokolün geleceğinin şekillendirilmesi ve topluluğun ihtiyaçlarına yanıt verilmesi açısından önemli sorumlulukları bulunuyor. Token sahipleri, seçilmiş temsilcileri aracılığıyla oy kullanabiliyor ve bu da topluluk katılımını artırıyor.

Güvenlik Konseyi Ağın Teknik Bütünlüğünü Sağlıyor

Güvenlik Konseyi’nin oluşturulması, zkSync ağının teknik bütünlüğünü sağlama konusunda önleyici bir tedbir niteliğinde.

Blockchain ile kriptografi uzmanlarından oluşan Güvenlik Konseyi, önerilen ağ yükseltmelerini değerlendirip onaylamaktan sorumlu.

Koruyucular ise zkSync topluluğunun temel ilkelerini korumakla görevli. Ağın güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde koruyucular bazı kararları reddetme veya acil durum müdahalesi yapma yetkisine sahip.

Bu çok katmanlı yaklaşım, zkSync ekosistemini merkezsizleştirirken ağın güvenliğini arttırıyor ve daha adil bir yönetişim süreci sağlamayı amaçlıyor.

Bu üç katmanlı yapı ayrıca, zkSync’in sıfır bilgi kanıtını ölçeklendirme ve gizlilik iyileştirmelerinde kullanma konusundaki odaklanmasıyla uyumlu.