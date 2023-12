zkSync ağındaki sorun, ağa entegre bir şekilde çalışan otomatik güvenlik protokolünün bir yazılım hatası nedeniyle ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak zkSync Era geliştiricileri tarafından Twitter (X) üzerinden yapılan paylaşımda, ağın bazı sorunlarla karşı karşıya olduğu ve zkSync ekibinin sorunu en kısa sürede çözmek için çalıştığı belirtildi.

Sorun kısa bir süre içerisinde çözüldü ve ağ yeniden %100 çalışır hale getirildi.

Çinli kripto haber gazetecisi Colin Wu, 25 Aralık’ta zkSync Era blockchain’inin tarayıcısı, projenin ana ağının sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve geliştiricilerin blok üretimini birkaç saatliğine askıya aldığını bildirdi. Söz konusu sorun, ağa gömülü otomatik bir güvenlik protokolünü tetikleyen bir hatadan kaynaklandı. Güvenlik protokolünün daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde devreye girmesi, ekiplerin neler olduğunu araştırması ihtiyacını doğurdu.

The zkSync Era network is now fully operational. At 05:50 UTC, one of the network’s automated safety protocols was triggered by a bug in the server. This issue required teams to inspect and is now fully resolved.

We will share a full post-mortem report soon. Thank you for your…

— zkSync Developers (∎, ∆) (@zkSyncDevs) December 25, 2023