Ethereum Layer 2 ölçekleme çözümü olan zkSync (ZK), önümüzdeki hafta 3.675 milyar ZK token’ını ilk kullanıcılarına ve ağa katkıda bulunanlara dağıtacak.

Airdrop’ta dağıtılacak ZK token’lar, 21 milyarlık toplam arzının %17,5’ine denk geliyor.

Airdrop duyurusu bugün yapıldı. ZK token almaya hak kazanan kullanıcılar, token’larını 3 Ocak 2025 tarihine kadar talep edebilecek.

zkSync, token arzının %49,1’lik bölümünü ekosistem planı aracılığıyla dağıtılacak. Bu dağıtımın %17,2’si yatırımcılara, %16,1’i ise ZKsync’in arkasındaki şirket olan Matter Labs ekibine ayrılacak.

zkSync Airdrop Kriterleri

695.232 cüzdan, zkSync (ZK) token airdrop’u almaya hak kazandı. zkSync, airdrop için anlık ekran görüntüsünü kullanıcıların 24 Mart’ta 03:00’da aldı.

ZK airdrop’unun %17.5’i, topluluk üyeleri arasında iki gruba dağıtılacak: erken kullanıcılar (%89) ve erken katkıda bulunanlar (%11).

Token ekonomisi, topluluğa dağıtılan token miktarının, zkSync ekibine dağıtılacak token miktarından fazla olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki ay zkSync’in yönetişim modeli ZKNation başlatılacak. zkSync topluluğu, ZK token arzının büyük kısmına sahip olduğundan protokol yönetişim güncellemelerini yönlendirme gücüne sahip olacak.

zkSync ekibinin airdrop için göz önünde bulundurduğu kriterler şu şekildeydi:

10 akıllı sözleşme ile etkileşime geçmek

Merkezsiz finans protokollerine likidite sağlamak

10’dan fazla ERC-20 token ticareti yapmak

zkSync Lite üzerinde Gitcoin turlarına katkıda bulunmak

zkSync Lite’ı 3 farklı ay kullanmak

Libertas Omnibus NFT’sine sahip olmak

Airdrop’ta dağıtılacak token’lar için herhangi bir şekilde kilitleme veya vesting dönemi olmayacak. Dolayısıyla airdrop’a hak kazanan kullanıcılar 17 Haziran itibariyle ZK token’larını diledikleri şekilde kullanabilecek.