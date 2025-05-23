Bitcoin’in son yükselişi kripto dünyasında yeniden heyecan yaratırken, zincir üstü veriler hem yatırımcı davranışındaki değişimi hem de haftanın geri kalanında yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’de “Eşi Görülmemiş” Boğa Dönemi

Santiment’in X paylaşımına göre Bitcoin tutan cüzdanların Ortalama Dolar Yaşı (Mean Dollar Age) hızla düşüyor. Bu gösterge, dolaşımdaki Bitcoin’lerin ortalama yaşının gençleştiğini ve coin’lerin el değiştirdiğini gösteriyor. Tarihsel olarak bu eğilim, Bitcoin’de büyük boğa döngülerinin habercisi olarak öne çıkıyor.

Son beş yılda gerçekleşen üç büyük boğa koşusunda da ortalama yaşın belirgin şekilde düştüğü görülüyor. 16 Nisan’dan bu yana, bu metrik 441 günden 429 güne indi. Bu da uzun süredir hareketsiz olan “balina” cüzdanlarının varlıklarını hareket ettirmeye başladığını gösteriyor. Yani, eski coin’lerin piyasaya yeniden girmesiyle birlikte, piyasanın gerçekten “eşi benzeri görülmemiş” bir boğa aşamasına girdiği düşünülüyor.

Glassnode verilerine göre, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da gerçekleşen kâr satışı hacmi yalnızca 1 milyar dolar ile sınırlı kaldı. Bu rakam, Bitcoin’in ilk kez 100 bin doları geçtiği Aralık 2024’teki 2,10 milyar dolarlık kâr satışının yarısından bile az.

Coin Yaşı Dağılımı: Uzun Vadeli Sahipler Satmıyor

Coin yaşına göre dağılıma bakıldığında, kısa vadeli yatırımcıların işlem hacminde baskın olduğu görülüyor: 1 aydan kısa süredir tutulan BTC’lerin oranı %44,6’dan %76,9’a yükseldi. 6 aydan uzun süredir tutulan BTC’ler ise %24,7’den %13,4’e geriledi. Bu, uzun vadeli yatırımcıların mevcut seviyelerde satış yapmaktan kaçındığını ve piyasada spekülatif davranışın azaldığını gösteriyor.

Makro Verilerle Güçlenen Boğa Sinyali

CryptoRank verileri, Bitcoin fiyat hareketlerinin artık küresel M2 para arzı ile daha yakın korelasyon gösterdiğini ortaya koydu. Bitcoin, piyasa değeri açısından şu anda dünyanın en büyük beşinci varlığı konumunda ve küresel likidite dalgalarını çok daha yakından takip ediyor.

Grafikteki 10 haftalık M2 para arzı projeksiyonu, Bitcoin için ileriye dönük bir gösterge olarak kabul ediliyor. Küresel likidite artışı devam ettikçe, veriler Bitcoin’de yakın vadede yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Özetle: Zincir üstü sinyaller ve makro göstergeler, mevcut Bitcoin boğa koşusunun henüz başında olabileceğimize işaret ediyor.