Zilliqa (ZIL), yüksek verimlilik ve ölçeklenebilirlik sunmayı hedefleyen bir blockchain platformudur. Zilliqa, sharding teknolojisini kullanarak ölçeklenebilirliği artırır ve kullanıcılarına merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) geliştirme imkanı sunar. Bu yenilikçi yaklaşımı sayesinde Zilliqa, DeFi ve NFT alanında önemli bir rol oynamaktadır.

Zilliqa (ZIL) “En yüksek kaçı gördü?” ve “En düşük kaçı gördü?” gibi aramalarla varlığa ilgi gösteriyor. Zilliqa, tüm zamanların en yüksek seviyesini 6 Mayıs 2021 tarihinde 0,2563 dolar ile, tüm zamanların en düşük seviyesini ise 13 Mart 2020 tarihinde 0,002477 dolar ile kaydetti.

2024 Yılı Zilliqa (ZIL) Fiyat Tahminleri

2024 yılı itibariyle Zilliqa (ZIL) fiyatının 0,001545 dolar ile 0,004426 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bu tahmine göre, Zilliqa’nın 2024 yılı sonunda 0,004426 dolar seviyesine ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %165,47oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı Zilliqa (ZIL) Fiyat Tahminleri

2025 yılında ise Zilliqa’nın 0,001545 dolar ile 0,004426 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. Bu öngörüye göre, Zilliqa’nın 2025 yılı sonunda 0,004426 dolar seviyesine ulaşabilmesi için %165,47 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı Zilliqa (ZIL) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı tahmin algoritması, Zilliqa’nın 2030 yılında 0,000678 dolar ile 0,003106 dolararalığında işlem göreceğini tahmin ediyor. Bu, Zilliqa’nın 2030 yılı sonunda 0,003106 dolar seviyesine ulaşabilmesi için %86,29 oranında değer kazanması gerekiyor.

Zilliqa 1 Dolara Yükselebilir mi?

Zilliqa fiyatının 1 dolara ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %5.898,56 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in fiyat tahmin algoritmasına göre, Zilliqa’nın bu seviyeye ulaşması beklenmiyor. Algoritmanın öngördüğü en yüksek fiyat 0,012151 dolar olarak belirlenmiştir.

Zilliqa (ZIL) Geleceği ve Yorumları

Zilliqa (ZIL), blockchain dünyasında ölçeklenebilirlik ve verimlilik odaklı yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. DeFi ve NFT gibi alanlarda potansiyeli olan Zilliqa, birçok yatırımcının radarında yer alıyor. Ancak kripto para piyasasının volatil doğası göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli bir araştırma yapmaları ve risk yönetimi stratejileri uygulamaları önemlidir.