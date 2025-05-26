Ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, Bitcoin (BTC) ile zengin olmanın “inanılmaz derecede kolay” olduğunu savundu. Ünlü yazar, insanların bu fırsatı neden değerlendirmediğine anlam veremediğini söyledi.

Kiyosaki’ye göre, çok küçük miktarda BTC yatırımı bile, önümüzdeki 2 yıl içinde insanları maddi olarak özgürleştirebilir.

“0,01 Bitcoin Bile Sizi Zengin Edebilir”

Kiyosaki, Bitcoin’in uzun vadeli getirileri göz önüne alındığında, başka herhangi bir varlığa göre daha kolay zenginlik sunduğunu belirtiyor. Yazar, Bitcoin’in 2025 itibarıyla yaklaşık 109.893 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, bir kişinin tam 1 BTC satın almasına gerek olmadığını, sadece 0,01 BTC yatırımıyla bile önümüzdeki iki yıl içinde ciddi kazanç elde edilebileceğini vurguladı.

“Herkes neden Bitcoin alıp tutmuyor, anlamıyorum. 0,01 BTC bile iki yıl içinde paha biçilemez olacak… belki sizi çok zengin edecek.” dedi Kiyosaki, X (eski Twitter) hesabından yaptığı pazar günkü paylaşımda.

Bitcoin Düşerken de Umutlu

Kiyosaki’nin açıklamaları, Bitcoin’in 111.000 dolarlık ATH seviyesinden, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’ye yönelik gümrük vergisi tehditleri sonrası 107.217 dolara kadar geri çekildiği bir haftasonunun ardından geldi. Trump’ın, Apple ürünleri de dâhil olmak üzere Avrupa’dan gelen ithalata ağır vergi getireceği yönündeki açıklaması küresel piyasalarda sert hareketlere yol açmıştı.

Ancak Trump, söz konusu gümrük tarifesi kararının uygulanmasını 9 Temmuz’a erteledi, bu da kripto dahil birçok riskli varlığa geçici bir rahatlama sağladı.

“Tarihte Zengin Olmanın En Kolay Dönemini Kaçırmayın”

Robert Kiyosaki, BTC’yi uzun vadeli bir servet aracı olarak tanımlarken, fiyat oynaklığını ise “hayatın kendisine” benzetti. 2,7 milyon takipçisine seslenen yazar, şu uyarıda bulundu:

“Tarihte zengin olup finansal özgürlüğe ulaşmanın en kolay zamanını kaçırmayın.”

Ayrıca Kiyosaki, Bitcoin konusunda öne çıkan isimler Raoul Pal, Michael Saylor ve Anthony Pompliano gibi yatırımcıları takip etmeyi önererek,

“Gözlerinizi ve zihninizi açın… paranın geleceğine bakın.” ifadelerini kullandı.

Daha Önce de BTC İçin Büyük Tahminlerde Bulunmuştu

Kiyosaki daha önce, Bitcoin’in bu yıl içinde 350.000 dolara ulaşabileceğini, hatta 2035 yılına kadar 1 milyon doları görebileceğini öngörmüştü. Ayrıca ABD’de yaklaşan bir “büyük depresyon” olasılığına da dikkat çekmişti.