Zebec Protocol adıyla kurulan ödeme ağı, geçtiğimiz günlerde Zebec Network olarak yeniden yapılandı. Protokolün kripto parası ZBC de ZBCN ile değiştirildi.

Peki Zebec Network nedir? ZBCN ne işe yarar? Kripto para nasıl satın alınır?

Tüm soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Zebec Network Nedir?

Zebec, Solana blockchain ağında başlatılmış bir ödeme protokolüdür. Günümüzde BNB Chain ve NEAR gibi diğer blockchain’lerde de faaliyet gösteriyor.

Zebec 2021 yılında başlatılmış bir proje. Zebec Protocol adıyla kurulduktan sonra, geçtiğimiz günlerde Zebec Network olarak yeniden yapılandı. Platform, maaş gibi ödemeler ve yatırım dahil çok çeşitli işlemin düzenli olarak gerçekleştirilmesine aracılık ediyor.

Geleneksel ödeme sistemlerine blockchain tabanlı bir alternatif sunan Zebec, stablecoin’ler ile maaş almayı mümkün kılıyor. Dahası, maaşların günlük ve hatta saatlik gibi alışılmışın dışında sıklıkta ödendiği bir sistem oluşturulabiliyor.

Mevcut kripto para ve gelir vergisi düzenlemeleri dikkate alınarak tasarlanan Zebec, 401(k) gibi emeklilik fonlarına yatırım yapma imkanı da sunuyor. Kullanıcılar ayrıca popüler yatırım stratejisi dolar maliyeti ortalamasını (DCA) otomatik olarak uygulayabiliyorlar.

DCA ile maaşın bir kısmı çeşitli kripto varlıklara düzenli olarak ayrılabiliyor. Platformda farming seçeneği de mevcut.

Ekosistemin Zebec Instant adlı bir ödeme kartı bulunuyor. Visa ve Mastercard destekli kart, kullanıcıların kripto para cüzdanlarındaki coin’leri otomatik olarak itibari paraya dönüştürerek harcamalarına olanak sağlıyor.

Kart MetaMask, BNB Wallet ve Phantom Wallet ile entegre olarak çalışıyor. USDC, SOL, ZBCN, ayrıca popüler birçok memecoin, dolar olarak anında harcanabiliyor.

Zebec yakında bir POS cihazı da piyasaya sürmek için çalışıyor.

ZBCN Nedir?

ZBCN, Zebec Network’ün yönetişim token’ıdır. Kripto parayı stake eden sahiplerine, platformun geleceğini belirleyen değişiklik tekliflerinde oy kullanma hakkı verir. Staking, ayrıca faiz sağlayarak pasif gelir elde etme imkanı sunar.

İlk olarak ZBC adıyla piyasaya sürülen kripto para, 10 Nisan’da ZBCN ile değiştirildi. Değişim süreci 10 Mayıs’a kadar sürecek. Kullanıcılar bu süreçte ZBC’lerini ZBCN ile değiştirebilecek.

ZBCN’nin ekosistemde yönetişime ek olarak pek çok kullanım alanı bulunuyor. Platformda gerçekleştirilen işlemlerin gas ücreti de ZBCN olarak ödeniyor.

Kripto para, ekosistem üzerinde geliştirilmiş uygulamalarda gerçekleştirilebilecek çeşitli işlemlerde teminat olarak da kullanım buluyor.

ZBCN, ayrıca serbest piyasada işlem gören bir kripto para. Dolayısıyla yatırım aracı olarak yaygın olarak kullanılıyor.

ZBCN Nasıl Satın Alınır?

ZBC’den dönüşen ZBCN, 10 Nisan’dan beri çok sayıda kripto para borsasında listeleniyor.

CoinMarketCap verilerine göre bu kripto para borsaları arasında OKX, KuCoin, Crypto.com, Gate, Bithumb, MEXC, HTX, Bitget ve Jupiter yer alıyor.