Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen, 7,18 milyar dolar değerindeki XRP cüzdanlarıyla bağlantılı çıktı.

Telegram’da yayımlanan bir rapora göre, bazı cüzdanlar hala yaklaşık 2,7 milyar XRP’yi kontrol ediyor. Yapılan işlem analizleri, 2025’in Ocak ayında bu cüzdanlardan toplam 109 milyon dolar değerinde XRP’nin kripto para borsalarına aktarıldığını ortaya koydu.

Yaşanan bu gelişme, ABD Başkanı Trump’ın Bitcoin, Ethereum, Solana ve Cardano ile birlikte XRP’yi de içeren bir ABD stratejik kripto rezervi oluşturacağını duyurmasının ardından gündeme geldi.

Chris Larsen’in XRP Cüzdanları Yıllar Sonra Harekete Geçti

Blockchain analiz uzmanı ZachXBT’nin tespit ettiği altı farklı XRP cüzdanı, toplamda 2,7 milyar token tutuyor ve güncel fiyatlarla yaklaşık 7,18 milyar dolar değerinde. Bu cüzdanların ilk olarak Larsen’e ait bir adres tarafından aktifleştirildiği belirtilirken, son 6-7 yıl boyunca büyük ölçüde hareketsiz kaldıkları görülüyor.

Ancak 2025’in Ocak ayında, bu cüzdanlardan 109 milyon dolarlık XRP’nin çeşitli kripto borsalarına taşındığı tespit edildi.

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ZachXBT, raporunda durumun geçmişine de değindi. Bazı adreslerin yaklaşık 6-7 yıldır inaktif olduğunu ve Larsen’in 2013’te erişimini kaybetmiş veya bu varlıkları başka kişilere aktarmış olabileceğini öne sürdü. Aynı zamanda, Larsen’in artık bu cüzdanların tamamını kontrol etmiyor olabileceğini de belirtti.

Trump’ın Kripto Rezervi Planı XRP Fiyatını Yükseltti

Hareketsiz XRP varlıklarının gün yüzüne çıkması, Trump’ın XRP’yi devlet destekli yeni ABD kripto rezervine dahil edeceğini açıklamasının ardından gerçekleşti. Trump, 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, hükümetin beş kripto varlıktan oluşan bir rezerv oluşturacağını duyurdu. Seçilen varlıklar arasında Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP), Solana ve Cardano yer aldı.

Piyasa bu gelişmeye hızla tepki verdi. Açıklamanın ardından XRP fiyatı yüzde 18 artış gösterdi. Token’ın değeri, 24 saat içinde 2,23 dolardan 2,96 dolara yükseldikten sonra yaklaşık 2,66 dolar seviyesinde dengelendi.

XRP’nin bu rezerve dahil edilmesi, uzun süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan hukuki mücadelelerin ardından, token’ın geleceğini önemli ölçüde değiştirebilir. Piyasa uzmanları, XRP’nin Bitcoin ve Ethereum gibi büyük varlıklarla birlikte rezerve eklenmesini güçlü bir güven göstergesi olarak yorumluyor.

Öte yandan Larsen, Eylül 2020’de yaklaşık 500 milyon XRP’yi (o dönemde yaklaşık 115 milyon dolar değerinde) sahibi bilinmeyen bir cüzdana aktarmıştı.