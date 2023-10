Blockchain dedektifi ZachXBT, yeni bir dolandırıcının daha kimliğini ortaya çıkardı.

Yahya olarak bilinen Kanadalı bir dolandırıcının 4,5 milyon doların üzerinde fonun çalındığı 17 farklı SIM kart dolandırıcılığına karıştığı ortaya çıktı. Kanadalı dolandırıcı, geçmişte finans haberleri odaklı bir internet sitesinde yazar olarak çalışıyordu.

ZachXBT Kanadalı Dolandırıcının Maskesini Düşürdü

ZachXBT’ye göre Yahya adlı dolandırıcının görevi bir panel aracılığıyla çeşitli platformlardaki kurbanları belirlemekti. Bu sayede SIM kart dolandırıcısı Skenkir, kurbanlarını Yahya’nın belirlediği listeden seçiyordu ve Yahya da her başarılı saldırıdan komisyon alıyordu. Yahya, 2023 yılında FBI tarafından mal varlığınına el konulan HZ ile işbirliği yaparak Amir adlı bir kişiden 250.000 dolar değerinde 136 ETH çalınmasına aracılık etti.

Ancak Yahya’nın cüzdan adresi yanışlıkla ifşa edildi. 160 ETH’lik Amir dolandırıcılığını analiz eden ZachXBT, panel dolandırıcılığı ve SIM kart dolandırıcılığı için aynı cüzdan adreslerinin kullanıldığını ve tüm adreslerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

ZachXBT, GCG ekip üyesinin, BitBoy Crypto olarak bilinen Ben Armstrong’un, Slingshot’ın ve kısa bir süre önce beyin travması geçiren PleasrDAO çekirdek ekip üyesi Jamis’in SIM kart dolandırıcılığına maruz kaldığı saldırıları örnek gösterdi.

ZachXBT’ye göre Yahya, dolandırıcılıktan elde ettiği gelirle binlerce dolarlık saatler, Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark ve No Jumper gibi yayınlanmamış Juice WRLD şarkıları satın aldı. ZachXBT, Yahya’nın gerçekleştirdiği dolandırıcılıklar nedeniyle pek fazla pişmanlık duymadığını belirtti.

ZachXBT ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerine başlamadan önce Detroit merkezli bir finans haberleri sitesi Benzinga’da çalıştığını ortaya çıkardı. Tüm dolandırıcılık kayıtlarını, sohbet geçmişlerini arşivlendiğini belirten ZachXBT, tüm bu verileri mağdurlarla paylaşacağını ifade etti.

SIM Kart Dolandırıcılıkları

ZachXBT daha önceki araştırmalarında OpenAI’nin CTO’su Mira Murati, Bored Ape’nin CEO’su Daniel Alegre ve Aptos Vakfı gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı 54 kişinin SIM kart dolandırıcılığı saldırısına uğradığını belirlemişti. ZachXBT, dolandırıcıların bu önde gelen isimlerden toplamda 13 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin de geride bıraktığımız aylarda SIM kart dolandırıcılığı saldırısına uğradı ve bunun sonucunda Twitter hesabı hack’lendi.