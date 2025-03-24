On-chain araştırmacısı ZachXBT, İngiltere’den William Parker’ı Hyperliquid balinası olarak tanımladı ve onu 20 milyon dolarlık bir kripto piyasası manipülasyonu planıyla ilişkilendirdi.

Ünlü on-chain dedektifi ZachXBT, daha önce 1 milyon dolarlık bir kumarhane soygununa karışan ve çeşitli hack skandallarıyla gündeme gelen William Parker’ın, gizemli Hyperliquid balinası olduğunu öne sürdü. İddialara göre bu kişi, yüksek kaldıraçlı işlemler yaparak kripto piyasasını manipüle etti ve yaklaşık 20 milyon dolar kazanç sağladı.

Karanlık İşlemler ve Şüpheli Kazançlar

ZachXBT, X platformunda yayımladığı bir dizi gönderide, balinanın ilk sermayesini bir kumar oyununun “giriş doğrulama” açığını kullanarak elde ettiğini detaylandırdı. İddiaya göre Parker, ödemeleri artık silinmiş bir Telegram hesabı üzerinden müzakere etti ve bu hesap, İngiltere’deki telefon numarasıyla bağlantılıydı.

Parker, daha önce Alistair Packover ismiyle biliniyordu ve 2010’lu yılların başında Birleşik Krallık’ta dolandırıcılık, hack ve kumar suçlarından yargılanmıştı. Geçen yıl ise Finlandiya’da, iki çevrimiçi kumarhaneden oyun sonuçlarını manipüle ederek 903 bin dolar çaldığı için tutuklanmıştı.

Hyperliquid balinası, mart ayında gerçekleştirdiği dev kaldıraçlı işlemlerle dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak, Ethereum ve Bitcoin için 50x kaldıraçlı bir uzun pozisyon (long) açan balina, ABD Başkanı Donald Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve altcoin stoğu oluşturmak için bir yürütme emri imzalamasından hemen önce 10 milyon dolarlık bir kazanç elde etti.

Daha sonra Bitcoin üzerinde açtığı 40x kaldıraçlı bir kısa pozisyondan (short) da 9 milyon dolar daha kazandı.

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Hyperliquid Skandalı ve Tartışmalar

Balina, ayrıca Hyperliquid platformunda 340 milyon dolarlık bir Ethereum uzun pozisyonunu tasfiye ederek (likidite sağlayarak) 1,8 milyon dolar kazanç sağladı. Ancak bu işlem, platformun HLP kasasında 4 milyon dolarlık bir zarara yol açtı. Başlangıçta, Hyperliquid’de bir açık nedeniyle bu kaybın yaşandığı söylentileri dolaşıyordu; ancak borsa, kaybın sistemin aşırı piyasa koşulları altında normal işleyişinin bir sonucu olduğunu açıklayarak durumu netleştirdi.

ZachXBT’nin araştırması, balinanın adresini Roobet, Binance ve Gamdon gibi çeşitli platformlardaki şüpheli hesaplarla ilişkilendirdi. Dedektif ayrıca, balinanın sahip olduğu cüzdanlardan birine, yılın başlarında bir phishing dolandırıcısından 17 bin 100 dolar gönderildiğini tespit etti. Yayımladığı ekran görüntülerinde, balinanın X platformunda GMX ve Hyperliquid işlemleri sayesinde 20 milyon dolar kazandığını kabul ettiği mesajlara da yer verdi.