Blockchain dedektifi ZachXBT, Trump Media ile yapılan ortaklık kuran Crypto.com’un CRO token’ını dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

Crypto.com ETF Anlaşması Peşinde: Ancak CRO Topluluğu Tepkili

Crypto.com, Trump Media ile yeni bir kripto tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başlatmak için ortaklık kurduğunu duyurdu. Ancak bu gelişme, şirketin 2021’de yakılmış olan 70 milyar CRO token’ını yeniden basma kararının yarattığı tartışmaların gölgesinde kaldı.

ZachXBT, Crypto.com CEO’su Kris Marszalek’e doğrudan yanıt vererek, “CRO bir dolandırıcılıktan farksız. Ekibiniz, topluluğun iradesine rağmen yakılmış 70 milyar CRO’yu yeniden bastı. Üstelik arzın çoğunluğunu kontrol ediyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Trump Media & Technology Group (TMTG), ETF’lerin “Made in America” etiketiyle piyasaya sürüleceğini ve düzenleyici onay alındığında yıl içinde kullanıma sunulacağını belirtti. ETF’ler, Bitcoin ve CRO’nun yanı sıra geleneksel finansal varlıkları da içerecek.

CRO Yeniden Basım Kararı Toplulukta Tepki Yarattı

Crypto.com’un 2 Mart’ta önerdiği 70 milyar CRO yeniden basım planı toplulukta büyük tepkiye neden oldu. Bir yatırımcı, “Bu tamamen bir seyreltme. Şirket bencilce hareket ediyor, topluluk için hiçbir faydası yok.” dedi.

Yeniden basımın ardından toplam arz 100 milyar CRO seviyesine geri dönecek. Ancak birçok yatırımcı, token yakımının kalıcı olması gerektiğini savunarak şirketin güvenilirliğini sorguluyor.

Crypto.com’un kontrol ettiği 80%’lik oy gücü, 16 Mart’ta sona eren topluluk oylamasında kritik rol oynadı. Şirketin cüzdanları olduğu iddia edilen iki adresin oylarıyla, teklif %50,92 ile kabul edildi. Ancak bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu karşı çıkıyor.

CRO, son bir yılda %41 değer kaybetti ve 2021 yılının Kasım ayında kaydettiği zirvesinden %91 düştü.

Trump’ın Kripto Hamlesi Güveni Sarsıyor

Trump yönetiminin kripto dostu politikaları, Binance ve Coinbase gibi büyük borsalar tarafından olumlu karşılansa da, Crypto.com’un tartışmalı CRO kararı, yatırımcı güvenini zedeliyor. Binance CEO’su Richard Teng, Trump’ın ikinci döneminin kripto para sektörü için “yeni bir başlangıç” olduğunu belirtti.

CRO topluluğundaki büyük bölünmeye rağmen Crypto.com, ETF lansmanı ile kurumsal yatırımcıları çekmeye odaklanıyor. Ancak bu hamle, mevcut yatırımcıların güvenini kaybetme pahasına gerçekleşiyor.