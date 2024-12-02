Bitcoin yılbaşından bu yana %117 oranında değer kazanarak 99.645 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Ancak, MicroStrategy hisseleri Bitcoin’in fiyat artışından daha etkileyici bir performans gösterdi. Şirketin hisseleri, yılbaşından bu yana %513 oranında değer kazandı ve bu, Bitcoin’in aynı dönemdeki %117’lik artışını geride bıraktı.

MicroStrategy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şirketinin bu başarısının nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saylor, bu başarının en önemli nedeninin 2020 yılında şirketin kaderini Bitcoin’e bağlama kararı olduğunu söyledi.

BitcoinTreasuries verilerine göre MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 38,7 milyar dolar değerinde 402.100 BTC bulunuyor. MicroStrategy’nin piyasa değeri ise 87 milyar doları aşmış durumda.

MicroStrategy’nin Hisseleri Neden Yükseliyor?

Michael Saylor kısa bir süre önce Wall Street Journal’a verdiği röportajda MicroStrategy hisselerinin Bitcoin’i nasıl geride bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

“MicroStrategy, Bitcoin’i aşmanın bir yolunu buldu. Bitcoin’i, kaldıraç kullanarak daha da büyütüyoruz.”

2020 yılında Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapma planını açıklayan MicroStrategy, aradan geçen yaklaşık 4 yılda hisse senedi veya tahvil satışları aracılığıyla tereddüt etmeden Bitcoin satın aldı. Saylor, MicroStrategy’nin önümüzdeki üç yıllık süreçte hisse ve tahvil satışlarından 42 milyar dolar toplamayı ve elde edilecek fonları Bitcoin alımlarında kullanmayı planladığını açıkladı.

MicroStrategy’ye Yönelik Eleştiriler

MicroStrategy’nin stratejisi her ne kadar cesurca olsa da bazı analistler bu stratejiye şüpheyle yaklaşıyor. Geçen ay Citron Research, Bitcoin’e olumlu bakmasına rağmen MicroStrategy hisselerini “aşırı ısındığı” gerekçesiyle eleştirdi. Citron açıklamasında “Saylor’a büyük saygı duyuyoruz, ancak kendisi de MicroStrategy’nin aşırı değerlendiğini biliyor olmalı.” ifadelerini kullandı.

Riskler ve Öngörüler

Michael Saylor, risk almaktan çekinmediğini ve 2000’lı yılların başındaki dot-com krizi sırasında bir günde 6 milyar dolar kaybetmesinden dersler çıkardığını söylüyor. Saylor, 2020 yılında Bitcoin’i rezerv para olarak yatırım yapma kararının arkasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı:

“Ya hızlı bir ölüm ya da yavaş bir ölüm seçeneğimiz vardı. Ya da risk alıp kutunun dışına çıkmayı tercih ettik,” dedi.

MicroStrategy’nin Bitcoin’e dayalı stratejisi, piyasalarda dalgalanmalar yaratsa da şirketin hisseleri astronomik oranlarda yükselmeye devam ediyor. Şirketin Bitcoin’e olan bu bağlılığı, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Ancak, Saylor’un cesur yaklaşımı ve uzun vadeli hedefleri, MicroStrategy’yi sektördeki en dikkat çekici oyunculardan biri yapıyor.