FET, v0.17 güncellemesi ve aldığı 100 milyon dolar yatırım sayesinde yükseldi.

Fetch.AI’nin kripto parası FET, 2023’te beri yüzde 360 değer kazanarak. 0,6 dolardan rekor fiyat seviyesi 2,84 dolara yükseldi. Ralliye şubat başında gerçekleştirilen v0.17 güncellemesi de eşlik etti. FET, kısa bir süreliğine piyasa değeri bakımından en büyük 50 kripto varlık listesine girdi.

Fetch.ai (FET) Neden Yükseliyor?

FET fiyatındaki yükselişi hem piyasa geneli ralli hem de Fetch.AI’nin aldığı 100 milyon dolarlık yatırım tetikledi. Fetch.AI, yeni yatırım ile gelişmiş GPU’lar satın alacak. Tüm bu etkenler sayesinde FET, bir haftada yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

Fetch.AI, Cosmos tabanlı bir kripto yapay zeka projesidir. Proje, geçtiğimiz günlerde Fetch Compute adlı altyapı girişimine 100 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Fetch.AI; kaynaklarını, işlem kapasitesini ve yatırım olanaklarını artırırken, kullanıcılara GPU kredisi de sunmayı planlıyor.

Resmi duyuruya göre Fetch Compute, hesaplama ihtiyaçları olan geliştirici ve kullanıcılar için bir platform kurmak amacıyla Nvidia H200, H100 ve A100 GPU’larını entegre edecek. Girişim Fetch.AI’nin ekosistem fonundan finanse edilecek.

Alman çok uluslu mühendislik devi Bosch, geçtiğimiz yıl Fetch.AI ile güçlerini birleştirdi. İkili; yazılım etmenleri, AI ve Web3 teknolojisinin kuruluşlar arasındaki yaygınlığını artırmak için yeni bir vakıf kurdu.

Fetch.AI Foundation adlı yeni oluşum çeşitli sektörlerde ar-ge çalışmalarına ve etmenlerin pratik uygulama ve kullanımına öncelik veriyor.

Kripto türev ve copy trading platformu Bitget, yine geçtiğimiz yıl Fetch.AI ekosistemine 10 milyon dolar yatırım sözü verdi. Bitget, ayrıca AI laboratuvarına pazarlama danışmanlığı ve stratejik direktifler gibi çok çeşitli hizmetler sağlayacak.