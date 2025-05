Son haftalarda güçlü performans sergileyen SPX6900 (SPX), yalnızca bir ayda yüzde 101 oranında değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 1,17 dolar seviyesinden işlem gören token, şubat ayından bu yana en yüksek fiyatına ulaşarak CoinGecko verilerine göre piyasa değeriyle 1 milyar dolar sınırını aştı.

Bu yükselişle birlikte SPX, kripto para sıralamasında 95. sıraya yerleşti. Aynı zamanda FLOKI’yi geride bırakarak sekizinci en büyük memecoin konumuna gelirken, dogwifhat (WIF) ise yedinci sıradaki yerini küçük bir farkla koruyor.

Ethereum ağı üzerinde geliştirilen SPX, aynı zamanda Solana ve Base blockchain’lerini destekliyor. Ağustos 2023’te piyasaya sürülen token, ilk yıl boyunca 0,01 doların altında işlem görüyordu. Ancak 2024’ün sonlarında memecoin’lere yönelik artan ilgiyle birlikte sert bir yükselişe geçti.

Ekim ayında 1 dolara yaklaşan fiyat, 2025’in ilk ayında daha da yükselerek 20 Ocak’ta 1,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tarih aynı zamanda Donald Trump’ın 47. ABD Başkanı olarak göreve başladığı günle örtüşüyor ve genel piyasa coşkusunun etkisiyle kripto varlıklarda da geniş çaplı bir yükseliş yaşanmıştı.

been a long time since ive really liked a memecoin structure but ATH on $spx actually looks quite likely imo. https://t.co/iupCDmFbDc

— Bluntz (@Bluntz_Capital) May 29, 2025