Greg Solano, Yuga Labs’teki CEO’luk görevine geri dönüyor. Solano, Yuga Labs’in altyapısını ve hizmetlerini geliştirerek Bored Ape Yacht Club (BAYC) için yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Sektörde “Garga” kullanıcı adıyla bilinen Greg Solano, kurucusu olduğu Yuga Labs’te bir kez daha CEO’luk görevini üstleneceğini açıkladı. Söz konusu gelişme Activision Blizzard’ın eski COO’su Daniel Alegre’nin, Yuga Labs’teki CEO’luk görevinden istifa etmesinin ardından geldi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Greg Solano, şirketi bir sonraki aşamaya taşıyacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Greg Solano şunları kaydetti:

Yuga Labs’in CEO’su olarak görevime geri dönüyorum. Wylie ve ben, Daniel’in şirkete sağladığı tüm katkılar ve titizliği için çok teşekkür ediyoruz. Son bir yılda gösterdiği düşünceli yaklaşımı ve yol göstericiliği için minnettarız. Yuga Labs’i bir sonraki aşamaya taşımak için görevi devralmak beni yeniden heyecanlandırdı.

Greg Solano’nun halefi Daniel Alegre ise Greg Solano’nun paylaşımına verdiği yanıtta süreç boyunca gösterdikleri işbirliği için Yuga Labs ekibine teşekkür etti. Alegre, Yuga Labs’in geleceğine duyduğu güveni dile getirdi.

Greg Solano yeni dönemde daha kripto odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirtti.

Greg Solano liderliğindeki Yuga Labs’in Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunu yeniden canlandırması bekleniyor. Solano, BAYC’nin bir fenomen olma potansiyeline işaret ederek topluluk katılımı ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Greg Solano BAYC ekosistemini tümden denetlemek için BAYC LLC’nin kurulduğunu ve şirketin operasyonlarının güçlendirilmesi için yeni işe alımlar yapacaklarını ifade etti.

Açıklamasında Yuga Labs’in metaverse projesi Otherside’a da değinen Solano, projeyi “web3’ün oturma odası” olarak tanımladı. Otherside’ın gelişimini desteklemek için topluluk katılımının çok önemli olduğuna dikkat çekti.