Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun geliştiricisi Yuga Labs, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını devretme kararı aldı. Bu karar, şirketin kısa süre önce eski CEO’sunu tekrar göreve getirerek “prangalarından kurtarma” çabalarıyla uyumlu.

Yuga Labs, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını Faraway’e sattığını duyurdu.

CryptoPotato olarak bu yılın başlarında Yuga Labs’in kurucu ortaklarından Greg Solano’nun şirketteki CEO’luk görevine geri döneceğini bildirmiştik. Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Solano, Yuga Labs’in yeniden ana faaliyet alanına odaklanmaya başlayacağını belirtmişti.

Greg Solano yönetimindeki Yuga Labs’in Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunu yeniden canlandırmak için harekete geçmesi bekleniyordu. Bu kısmen de olsa gerçekleşti ve şirket, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını Faraway adlı bir şirkete sattı.

17 Nisan’da Yuga Labs’in resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamada HV-MTL ve Legends of the Mara’nın fikri mülkiyet haklarının Faraway’e devredildiği duyuruldu.

We have some exciting news to share. Our friends @Farawaygg are acquiring the HV-MTL and LoTM brands, where they’ll focus on rewarding these communities. To help manage this transition, @EverydayZukini will be joining the Faraway team as the new CPO.

More info in the thread… https://t.co/twXnFsUYG1

— Yuga Labs (@yugalabs) April 17, 2024