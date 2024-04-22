Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun geliştiricisi Yuga Labs, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını devretme kararı aldı. Bu karar, şirketin kısa süre önce eski CEO’sunu tekrar göreve getirerek “prangalarından kurtarma” çabalarıyla uyumlu.

Yuga Labs, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını Faraway’e sattığını duyurdu.

CryptoPotato olarak bu yılın başlarında Yuga Labs’in kurucu ortaklarından Greg Solano’nun şirketteki CEO’luk görevine geri döneceğini bildirmiştik. Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Solano, Yuga Labs’in yeniden ana faaliyet alanına odaklanmaya başlayacağını belirtmişti.

Greg Solano yönetimindeki Yuga Labs’in Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunu yeniden canlandırmak için harekete geçmesi bekleniyordu. Bu kısmen de olsa gerçekleşti ve şirket, iki oyununun fikri mülkiyet haklarını Faraway adlı bir şirkete sattı.

17 Nisan’da Yuga Labs’in resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamada HV-MTL ve Legends of the Mara’nın fikri mülkiyet haklarının Faraway’e devredildiği duyuruldu.

We have some exciting news to share. Our friends @Farawaygg are acquiring the HV-MTL and LoTM brands, where they’ll focus on rewarding these communities. To help manage this transition, @EverydayZukini will be joining the Faraway team as the new CPO. More info in the thread… https://t.co/twXnFsUYG1 — Yuga Labs (@yugalabs) April 17, 2024

Söz konusu devir kapsamında Yuga Labs’in baş oyun sorumlusu Spencer Tucker, Faraway adlı şirketin baş ürün sorumlusu olarak görev alacak. Bu transfer ile birlikte oyunların geliştirilmesine devam edilecek.

Faraway cephesinden söz konusu satın alım hamlesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yuga’nın yarattığı güçlü temel üzerine inşa ederek bu IP’yi yeni zirvelere taşıyacağımız için inanılmaz heyecanlıyız. HV-MTL ve Legends of the Mara’nın fikir mülkiyet haklarını devralırken, ilk hedefimiz bu koleksiyonları oluşturan birincil NFT’lere mümkün olduğunca fazla fayda sağlamak.

Faraway bu kapsamda topluluk katılımını arttırmak ve NFT sahiplerini ödüllendirmek için iki oyuna da puan sistemi getirecek.

Yuga Labs Küllerinden Doğmak İstiyor

Şubat ayında Yuga Labs’deki CEO’luk görevine geri getirilen Greg Solano, şirketi ve ürünlerini içerisinde bulunulan olumsuz gidişattan kurtarmak istiyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Yuga Labs’in NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonunun taban fiyatı son birkaç yılda önemli ölçüde düşüş yaşadı.

BAYC’nin taban fiyatı son olarak 2021 yılının Ağustos ayında 9,5 ETH seviyesinde işlem görüyordu. Güncel verilere göre şu anda BAYC’nin taban fiyatı 11,99 ETH seviyesinde ve bu, 2022 yılının Nisan ayında kaydedilen 128 ETH’lik (yaklaşık 395.000 dolar) tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %90’ın üzerinde bir değer kaybı anlamına geliyor.

Bu anlamda Yuga Labs, ana faaliyet alanına daha fazla odaklanabilmek için HV-MTL ve Legends of the Mara’nın fikri mülkiyet haklarının Faraway’e devretti.