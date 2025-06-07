NFT sektörünün dev şirketlerinden Yuga Labs, uzun süredir tartışmalara yol açan ApeCoin DAO’yu sonlandırarak yerine ApeCo adlı yeni bir yönetişim modeli başlatmayı planlıyor.

Yuga Labs bu hamleyle Ape ekosisteminin üç temel taşı olan ApeChain, Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Otherside üzerine odaklanan, daha profesyonel ve etkili bir yapı kurulması hedefleniyor.

Solano: “DAO Devri Bitti, Daha Hızlı ve Odaklı Bir Yapıya İhtiyaç Var”

Yuga Labs CEO’su Greg Solano, yayınladığı AIP (Ape Improvement Proposal) ile mevcut DAO’nun artık amacına hizmet etmediğini belirtti. Solano, DAO’nun başlangıçta umut vadettiğini ancak zamanla bürokrasiye, etkisiz yönetim önerilerine ve “gürültüye” boğulduğunu ifade etti. Yuga Labs CEO’su Greg Solano konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Artık deneysel bir evrede değiliz. En iyi zinciri inşa ediyoruz ve NFT dünyasının en ikonik markasını genişletiyoruz. ApeCoin, bu geleceğin ekonomik motoru olmalı.”

Solano, ApeCo ile birlikte daha seçici, stratejik ve kaliteli projelere odaklanan bir sermaye dağıtım modeli oluşturacaklarını açıkladı. AIP’nin, DAO içindeki etkisiz yapıları temizleyip yerlerine profesyonel bir işletme modeli getirdiğini belirtti.

Since returning as CEO, everything I've worked on has aimed at one thing: getting back to the spirit and velocity of year one, when @gordongoner and I were building Yuga from scratch. We've made huge progress. But the biggest unlock would be in getting ApeCoin rowing in the… — Garga.eth (Greg Solano) (@CryptoGarga) June 5, 2025

Makash: “Bu Son Değil, ApeCoin’in Olgunluk Çağı”

Raccoon Gin Ape projesinin kurucusu Mak Makash, aynı zamanda AIP 495’in arkasındaki isim olarak, bu geçişi gereken bir evrim olarak nitelendirdi. Web2 ve Web3 köprüsünde ApeChain ile çeşitli ürünler geliştirdiğini belirten Makash, DAO’nun yerini alacak ApeCo’nun netlik, hız ve kalite getireceğini savundu.

“DAO’nun sonu değil, topluluğun hayal ettiği olgunluğun başlangıcı bu. Nihayet, yenilikçi geliştiriciler için hedef odaklı ve hesap verebilir bir yapı geliyor.”

ApeCo ile Ne Amaçlanıyor?

ApeCo, Yuga Labs tarafından kurulacak ve tüm varlık ve sorumluluklar bu yapıya devredilecek. ApeCo’nun görev alanı ApeChain altyapısı, BAYC topluluğu ve Otherside metaverse vizyonu olacak. Böylelikle yüksek kaliteli projelere yatırım yapmak, gereksiz DAO politikalarını sona erdirmek amaçlanıyor.

DAO’nun teşvik ettiği katılım yapısı, zamanla kolay manipüle edilebilir hale geldi ve düşük kaliteli projelere kaynak aktarıldı.

Yuga Labs, ApeCoin DAO’yu tasfiye ederek ve yerine ApeCo’yu kurarak hızlı ürün geliştirme, sermaye dağıtımında stratejik netlik ve ApeChain’in benimsenmesini arttırmayı hedefliyor. Yuga Labs, bu hamlenin uzun vadeli faydaya ve marka değerine odaklanan bir ekonomi modeli olduğunu belirtiyor.