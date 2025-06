NFT sektörünün dev şirketlerinden Yuga Labs, uzun süredir tartışmalara yol açan ApeCoin DAO’yu sonlandırarak yerine ApeCo adlı yeni bir yönetişim modeli başlatmayı planlıyor.

Yuga Labs bu hamleyle Ape ekosisteminin üç temel taşı olan ApeChain, Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Otherside üzerine odaklanan, daha profesyonel ve etkili bir yapı kurulması hedefleniyor.

Yuga Labs CEO’su Greg Solano, yayınladığı AIP (Ape Improvement Proposal) ile mevcut DAO’nun artık amacına hizmet etmediğini belirtti. Solano, DAO’nun başlangıçta umut vadettiğini ancak zamanla bürokrasiye, etkisiz yönetim önerilerine ve “gürültüye” boğulduğunu ifade etti. Yuga Labs CEO’su Greg Solano konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Solano, ApeCo ile birlikte daha seçici, stratejik ve kaliteli projelere odaklanan bir sermaye dağıtım modeli oluşturacaklarını açıkladı. AIP’nin, DAO içindeki etkisiz yapıları temizleyip yerlerine profesyonel bir işletme modeli getirdiğini belirtti.

Since returning as CEO, everything I've worked on has aimed at one thing: getting back to the spirit and velocity of year one, when @gordongoner and I were building Yuga from scratch.

We've made huge progress. But the biggest unlock would be in getting ApeCoin rowing in the…

