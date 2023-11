Dört yıldır uykuda olan bir Bitcoin balinası uykudan uyandı. Söz konusu balina Bitcoin’in 38 bin doların biraz altında işlem gördüğü sırada BTC’lerini transfer etti.

Söz konusu Bitcoin balinası yaklaşık 4 yıldır uykudaydı.

Balina, yaklaşık 136,94 milyon dolar değerindeki 3.623 BTC’sini iki farklı cüzdana aktardı. Zincir üstü veriler bu balinanın balinanın 25 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında neredeyse 25 milyon dolar değerinde 3.623 BTC biriktirdiğini gösteriyor. O dönemde Bitcoin (BTC) yaklaşık 6.889 dolardan işlem görüyordu.

— Lookonchain (@lookonchain) November 30, 2023