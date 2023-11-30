Dört yıldır uykuda olan bir Bitcoin balinası uykudan uyandı. Söz konusu balina Bitcoin’in 38 bin doların biraz altında işlem gördüğü sırada BTC’lerini transfer etti.

Söz konusu Bitcoin balinası yaklaşık 4 yıldır uykudaydı.

Balina, yaklaşık 136,94 milyon dolar değerindeki 3.623 BTC’sini iki farklı cüzdana aktardı. Zincir üstü veriler bu balinanın balinanın 25 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında neredeyse 25 milyon dolar değerinde 3.623 BTC biriktirdiğini gösteriyor. O dönemde Bitcoin (BTC) yaklaşık 6.889 dolardan işlem görüyordu.

A whale that had been dormant for ~4 years transferred all 3,623 $BTC($136.94M) to 2 new wallets 1 hour ago. This whale accumulated 3,623 $BTC($24.96M) at ~$6,889 from Oct 25, 2018 to Dec 31, 2019. At current prices, the profit is ~$112M.https://t.co/QL3fPiV900 pic.twitter.com/wrMe4loIwm — Lookonchain (@lookonchain) November 30, 2023

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre söz konusu balina 2018 ile 2019 yılları arasında yaptığı 25 milyon dolarlık yatırımdan yaklaşık 112 milyon dolar kâr elde etti. BitInfoCharts’ın verileri ise bu balinanın 2021 yılında BTC 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken 244 milyon dolar kârda olmasına rağmen varlıklarını satmadığını gösteriyor.

Son dönemde uzun zamandır uykuda olan birçok balina cüzdanı harekete geçti. Bu cüzdan sahiplerinin piyasadaki yükselişleri değerlendirip kâr satışı yapmak istediği anlamına gelebilir. Bu ayın başlarında üç Bitcoin balina cüzdanı, toplamda 230 milyon dolar değerinde 6.500 BTC’yi yeni cüzdanlara transfer etti.

19 Eylül 2023 tarihinde 6 yıldır uykuda olan bir Bitcoin cüzdan adresi, 46 milyon dolarlık BTC transferi gerçekleştirerek piyasadaki satış baskısı endişelerini arttırdı. Öte yandan bu yılın Temmuz ayında ise 10 yıldır uykuda olan bir başka Bitcoin balinası 31 milyon dolar değerinde BTC transferi gerçekleştirmişti.