Son 24 saat içerisinde kaydettiği yükseliş sonucunda Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri %1 oranında artış yaşadı.

2023 yılının son günlerinde 42.000 dolar bandında yatay seyir sürdüren Bitcoin (BTC), yeni yıla harika bir başlangıç yaptı ve 45.900 dolarla 2022 yılının Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Son 24 saatlik zaman diliminde Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) çift haneli oranda değer kazandı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde %5,34 oranında değer kazanarak 1,75 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin Yükselişe Geçti

2023 yılının son çeyreğinde kripto para piyasası harika bir performans sergiledi. Bu süreçte Bitcoin (BTC) 44.000 doların üzerine kadar yükseldi.

Yılın son günlerinde Bitcoin (BTC) 42.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyordu. Ancak her şeye rağmen Bitcoin (BTC) yılı pozitif kapatmayı başardı.

1 Ocak Pazartesi gecesi 42.500 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin (BTC), saatler içerisinde yükselişe geçerek önce 44.000 doları sonrasında ise 45.000 doları aştı. Türkiye saatiyle 12:00’da 45.900 dolara kadar yükselerek 46.000 dolar sınırına yaklaşan Bitcoin (BTC) şu anda 45.600 dolar bandında işlem görüyor.

Salı günkü yükselişle birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 2022 yılının Nisan ayından bu yana ilk kez 45.000 doları aştı. Bu süreçte milyonlarca dolarlık kısa (short) pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin saatler önce Bitstamp borsasında 45.900 dolarla son 3 yılın en yüksek seviyesini belirledi. Kısa bir süre önce CryptoPotato olarak 2024 yılının daha iyi geçmesine yol açabilecek 3 faktörü paylaşmıştık, buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Sonuç olarak Bitcoin’in piyasa değeri ciddi bir artış yaşayarak CoinMarketCap’te 900 milyar doları aştı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,9’a yükseldi.

Günün En İyi Altcoin’leri

Bitcoin’le birlikte son 24 saatte altcoin’lerin büyük bir kısmı da yeşile döndü. En yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 kripto para arasında en iyi performansı %10,25 oranında değer kazanan Solana (SOL), %8,10 oranında değer kazanan Avalanche (AVAX) yer alıyor.

Günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri şu şekilde:

Sei (SEI) %17,91

NEAR Protocol (NEAR): %16,12

Astar (ASTR): %16,51

Hedera (HBAR): %16,03

ORDI (ORDI) %15,80

THORChain (THOR) %14,25

Solana (SOL) kaydettiği yükselişle piyasa değeri sıralamasında Binance Coin’i (BNB) bir kez daha geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,750 trilyon doların üzerine yükseldi. Bu da kripto para piyasasının toplam değerinin son bir günde yaklaşık 100 milyar dolar civarında değer kazandığı anlamına geliyor.