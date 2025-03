ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni başkanı olması beklenen Paul Atkins, Ripple-SEC davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atkins’in Ripple-SEC davası hakkındaki görüşlerini paylaştığı video, X’te yayınlandı. Atkins söz konusu videoda Atkins, Ripple ile SEC arasındaki yasal mücadelenin büyük önem taşıdığını ve davanın sonucunun sektörü ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024’ün sonlarında Atkins’i SEC başkanlığına aday gösterdi. Ancak göreve başlaması için Kongre’nin onayı gerekiyor. Atkins’in göreve gelmesi, kripto para düzenlemelerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde kripto şirketlerine yönelik sert hukuki adımlar atılmıştı. Ripple davası da bu süreçte kripto para sektöründe en çok tartışılan konularından biri oldu.

WOW! 💥

PAUL ATKINS, APPOINTED ACTING CHAIRMAN OF THE U.S. SEC, SPEAKS FOR THE FIRST TIME ABOUT THE RIPPLE VS. SEC CASE! 🇺🇸

„A LOT OF THINGS WE'RE WRITING ON THAT!“

THE CASE WILL BE OVER VERY, VERY SOON ! 🙌🏼 #XRP pic.twitter.com/OvPo04z3k6

— 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) March 17, 2025