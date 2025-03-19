ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni başkanı olması beklenen Paul Atkins, Ripple-SEC davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atkins’in Ripple-SEC davası hakkındaki görüşlerini paylaştığı video, X’te yayınlandı. Atkins söz konusu videoda Atkins, Ripple ile SEC arasındaki yasal mücadelenin büyük önem taşıdığını ve davanın sonucunun sektörü ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

SEC’de Liderlik Değişimi: Yeni Bir Dönem Başlıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, 2024’ün sonlarında Atkins’i SEC başkanlığına aday gösterdi. Ancak göreve başlaması için Kongre’nin onayı gerekiyor. Atkins’in göreve gelmesi, kripto para düzenlemelerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Eski SEC Başkanı Gary Gensler döneminde kripto şirketlerine yönelik sert hukuki adımlar atılmıştı. Ripple davası da bu süreçte kripto para sektöründe en çok tartışılan konularından biri oldu.

WOW! 💥 PAUL ATKINS, APPOINTED ACTING CHAIRMAN OF THE U.S. SEC, SPEAKS FOR THE FIRST TIME ABOUT THE RIPPLE VS. SEC CASE! 🇺🇸 „A LOT OF THINGS WE'RE WRITING ON THAT!“ THE CASE WILL BE OVER VERY, VERY SOON ! 🙌🏼 #XRP pic.twitter.com/OvPo04z3k6 — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) March 17, 2025

Atkins, Ripple Davası Hakkında Ne Söyledi?

Atkins, paylaşılan videoda SEC’in kripto firmalarına yönelik baskıcı tutumuna dikkat çekerek, “İnsanlar SEC’de bir tuğla duvara çarpıyor” ifadesini kullandı. Bu sözler, mevcut düzenleyici engellerin inovasyonu nasıl zorlaştırdığını gözler önüne seriyor.

Özellikle Ripple davasına değinen Atkins, “Ripple davası var, burada pek çok şey söz konusu. Bu, sektörde takip edilmesi gereken en önemli konulardan biri.” dedi.

Bu açıklamalar, davanın artık sona yaklaştığı yönündeki beklentileri artırdı. SEC son dönemde bazı kripto şirketlerine açtığı davaları düşürmeye başlamıştı. Bu nedenle, Ripple’a karşı tutumda da bir değişiklik olabileceği düşünülüyor.

SEC’nin Kripto Politikası Değişiyor mu?

Atkins’in geçmişteki yorumları ve düzenlemeler konusundaki daha dengeli yaklaşımı, kripto para topluluğunda SEC’nin politikasında değişim olabileceği yönünde iyimserliği artırdı.

Birçok analist, Ripple davasının sonucunun, ABD’deki dijital varlıkların düzenlenmesi konusunda bir emsal teşkil edebileceğini düşünüyor. Eğer Ripple lehine bir karar çıkarsa, bu durum XRP ve diğer kripto para projeleri için daha net bir hukuki çerçeve oluşturabilir.

Özetle, Paul Atkins’in SEC başkanı olarak göreve başlaması, Ripple ve genel olarak kripto para piyasası için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.