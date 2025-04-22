ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, göreve başlar başlamaz 70’i aşkın kripto ETF başvurusunu incelemeye hazırlanıyor.

Bu ETF başvuruları arasında XRP ve SOL tabanlı yatırım ürünleri de yer alıyor. SEC’in, XRP ETF başvurularına ilişkin kararını 2025 yılının Ekim ayının ortalarına kadar erteleyebileceği tahmin ediliyor.

XRP, SOL DOGE ve Daha Fazlası

2002-2008 yılları arasında SEC komiseri olarak görev alan Paul Atkins, bu kez ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisine başkan olarak geri döndü. Kısa bir süre önce SEC Başkan olarak göreve başlayan Atkins’in görevleri arasında ETF başvurularını incelemek de yer alıyor.

SEC’e şimdiye kadar SOL, XRP, DOGE başta olmak üzere çeşitli altcoin’ler için ETF başvurusu yapıldı.

SEC, 2024 yılında Bitcoin ve Ethereum spot ETF başvurularına onayı vererek kripto paraların geleneksel finans dünyasına entegrasyonunda önemli bir adım atmıştı. Şimdi ise sırada XRP ve Solana gibi daha geniş yelpazeye yayılan varlıklar var.