Yeni piyasaya sürülen memecoin, piyasa değeri bakımından tüm kripto paralar arasında 50’inci sıraya yükseldi.

Özet:

Yeni bir kripto para, ilk 24 saatinde yüzde 400’ün üzerinde değr kazandı. Piyasa değeri 2 milyar doları aşan kripto para, en büyük dördüncü memecoin konumuna yükseldi.

Büyük ilgi gören kripto paranın ekibi, dolandırıcılık amacı taşıyan sahte versiyonlar hakkında uyardı.

Piyasaya Görkemli Giriş

Memecoin sektöründe her gün yeni bir kripto para sahneye çıkıyor. Bazıları kısa sürede gündeme oturuyor. Yeni memecoin Black Agnus (FTW) da bu örneklerden biri.

FTW, geçtiğimiz 25 saatte yüzde 400’den fazla değer kazandı ve fiyatı 0,0001812 dolara yükseldi. Kripto paranın piyasa değeri de 2 milyar doları aştı ve memecoin’ler arasında dördüncü, tüm kripto paralar arasında ise 50’inci sıraya yükseldi. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE), sırasıyla en büyük üç memecoin’i temsil ediyor.

FTW, CoinGecko ve CoinMarketCap gibi popüler fiyat takip platformlarında listelendikten sonra astronomik yükselişine başladı.

FTW ekibi, kripto paranın popülerliğinden faydalanmak isteyen sahte projelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ekip, “İşlem yapmadan önce sözleşme adresini her zaman iki kere kontrol edin,” diye belirtti.

Diğer yandan FTW, hızlı yükselişin ardından frene bastı. Yüzde 400 yükseldikten sonra bir miktar gerileyen FTW, CoinMarketCap verilerine haber yayın saati itibarıyla 0,000080 dolardan işlem görüyor.

CryptoPotato, ekosisteme yatırım yapmak isteyenlere her zaman kendi araştırmalarını yapmalarını ve kaybetmeye hazır oldukları kadarını yatırmalarını tavsiye ediyor. Kripto yatırımıyla ilgili kritik tavsiyeler almak isteyenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

FTW, son 24 saatte yükselen tek memecoin değil. NEIRO da bugün yükselişe devam etti ve yüzde 43 değer kazandı. BABYDOGE ise yüzde 13 yükseldi. Diğer yandan DOGE, SHIB, PEPE, FLOKI, BONK ve BRETT gibi memecoin’lerin tümü kırmızıya boyandı.