Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı nedeniyle kripto piyasalarında bu hafta dalgalanmanın artması bekleniyor.

Cuma günü İsrail’in İran’a saldırmasının ardından kripto piyasasında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşanmış, hafta sonu boyunca ise fiyatlar dengelenmişti.

Geçen hafta açıklanan verilerde, tüketici güven endeksi son altı ayın ardından ilk kez yükseldi. Beklentilerin altında gelen tüketici ve üretici enflasyonu (TÜFE ve ÜFE) da yatırımcıların moralini bir miktar toparladı.

Ancak Cuma günkü askeri hareketlilik, hem borsalarda hem de kripto varlıklarda sert düşüşe neden oldu. Yatırımcılar nakit ve altına yönelirken, petrol fiyatları pazartesi sabahı yüzde 5’e yakın yükseldi. Bu da piyasalardaki oynaklığın süreceğine işaret ediyor.

Key Events This Week: 1. Markets React to Israel/Iran Escalation – Monday 2. OPEC Monthly Report – Monday 3. May Retail Sales data – Tuesday 4. Fed Interest Rate Decision – Wednesday 5. US Markets Closed, Juneteenth – Thursday 6. Philadelphia Fed Manufacturing Index -… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 15, 2025

16-20 Haziran Haftasının Ekonomik Gündemi

Pazartesi sabahı, hafta sonu yaşanan şiddetin piyasalar üzerindeki etkisi izlenecek. Zira İran’ın, İsrail saldırıları devam ettiği sürece ateşkes görüşmelerine açık olmadığı yönünde Katar ve Umman’a bilgi verdiği bildirildi.

Salı günü, mayıs ayına ait perakende satış verileri açıklanacak. Tüketicilerin dayanıklı ve dayanıksız mallara ne kadar harcama yaptığına dair bilgiler içeren bu rapor, enflasyon baskılarına dair ipuçları taşıyor. Aynı gün açıklanacak olan sanayi üretimi verisinin ise piyasalar üzerinde sınırlı etkisi olması bekleniyor

Haftanın en önemli gelişmesi ise çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak. Vadeli piyasalara göre, faiz oranlarının yüzde 4,25 – 4,50 aralığında sabit kalma ihtimali yüzde 96,7 seviyesinde.

MetLife Investment Management Baş Piyasa Stratejisti Drew Matus, “Fed, ekonomideki zayıflığı gösteren somut veriler olmadan erken faiz indirimi yaparsa, enflasyon beklentilerini daha da körükleyebilir.” yorumunda bulundu.

Perşembe günü ise ABD piyasaları, köleliğin sona ermesini anma günü olan Juneteenth dolayısıyla kapalı olacak.

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Kripto Piyasasında Son Durum

Toplam piyasa değeri hafta sonu boyunca 3,4 trilyon dolar civarında seyretti ve son 24 saatte fiyatlarda kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Bitcoin, pazar gecesi 105 bin doların altına gerilese de pazartesi Asya seansında 106 bin dolar seviyesini yeniden aştı. Ethereum yüzde 1,8 yükselerek yeniden 2 bin 600 dolar seviyesine yaklaştı.

Altcoinlerde de genel olarak olumlu hava hâkimiyetini sürdürüyor. Solana, Hyperliquid, Sui ve Bitcoin Cash gibi varlıklarda günlük bazda daha büyük hareketler öne çıkıyor.