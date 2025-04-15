Trump ailesinin desteklediği WLFI, USDC ile 775 bin dolarlık SEI aldı. İşlem, Arkham Intelligence tarafından tespit edildi.

Bu alım, son dönemde DeFi ve alım-satım işlemleri için sunduğu yüksek hız ve paralel işlem kapasitesiyle öne çıkan SEI’ye olan ilgiyi daha da artırdı. WLFI’nin hamlesi, dijital varlık pazarındaki çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SEI alımı, daha önce farklı altcoin’ler için de kullanılan WLFI’ye ait bir ticaret cüzdanı üzerinden gerçekleşti. İşlemde, projenin ana cüzdanından bu cüzdana USDC aktarıldı.

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Trump ailesinin fonladığı WLFI, agresif yatırım stratejisiyle altcoin dünyasında adını duyurmaya başladı. Şirketin portföyünde Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra TRX, ONDO, AVAX ve artık SEI gibi farklı token’lar yer alıyor.

Zincir üstü analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre, WLFI bugüne kadar toplam 346.8 milyon dolar harcayarak 11 farklı kripto varlık satın aldı. Ancak 12 Nisan itibarıyla bu yatırımların hiçbirinden kâr elde edilemedi. Özellikle Ethereum yatırımları 114 milyon doların üzerinde zararda. Fonun toplam zararının ise yaklaşık 145.8 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

SEI Fiyatı Yükselişe Geçti

WLFI’nin SEI yatırımı sonrası token’ın fiyatı yüzde 27’den fazla artarak yaklaşık 0.178 dolara yükseldi. İşlem hacmi de hızla arttı. Piyasadaki bu hareketlilik, fonun yatırımının SEI’ye olan güveni yansıttığı şeklinde yorumlandı. Büyük yatırımcıların erken aşamadaki projelere ilgisi, genellikle fiyatlar üzerinde doğrudan etki yaratıyor.