Cantor Equity Partners (CEP) hisseleri, şirketin Bitcoin odaklı yeni girişimini açıklamasının ardından bir günde yüzde 100 değer kazandı.

Haberin yazıldığı sırada yaklaşık 33 dolar seviyesinden işlem gören CEP hisseleri, son 24 saatte adeta uçuşa geçti. Bu olağanüstü yükseliş, CEP’yi piyasadaki diğer oyuncuların önüne taşıdı. Karşılaştırmak gerekirse, aynı zaman diliminde S&P 500 endeksi yüzde 1,2, Nasdaq Composite ise yüzde 1,64 artış gösterdi.

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Dün paylaşılan bilgilere göre, Cantor Fitzgerald; SoftBank ve Tether ile ortaklaşa “21 Capital” isimli yeni bir girişim başlatıyor. Bu yatırımın yapısı, özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) modeliyle şekillendirildi ve bu yapının içinde yer alan şirket, yeni kurulan Cantor Equity Partners oldu.

Ocak ayında söz konusu girişim için 200 milyon dolar fon toplandığı açıklanmıştı.

Yeni plan kapsamında SoftBank, 85 bin dolarlık seviyeden Bitcoin alımı yapmak üzere 900 milyon dolar yatırım yapacak. Tether 1,5 milyar dolar katkı sunarken, Bitfinex ise 600 milyon dolarla projeye dahil olacak.