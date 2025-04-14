Amerika Merkez Bankası (Fed), finansal piyasalarda ciddi bir bozulma yaşanması durumunda sisteme likidite enjekte etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Financial Times’a verdiği röportajda, “Durum kontrolden çıkarsa müdahaleye tamamen hazırız.” dedi.

Collins, şu an için piyasaların sağlıklı işlediğini ve genel anlamda bir likidite sorunu görmediklerini belirtti. Ancak “Piyasa işleyişinde ya da likiditede sorun yaşanırsa, buna müdahale edecek araçlarımız var” diye de ekledi.

Geçmişte bu araçların hızla devreye sokulduğunu hatırlatan Collins, “Gerektiğinde aynısını tekrar yaparız” dedi. Enflasyonun bu yıl yüzde 3’ün üzerinde kalabileceğini belirten Collins, bu nedenle olası bir kriz anında faiz indiriminin ilk seçenek olmayacağını şu sözlerle vurguladı:

“Faiz oranı, para politikasında ana aracımız olsa da, piyasadaki likidite sorunlarına çözüm için en etkili araç bu değil.”

Wall Street Endişeli: Fed Kurtaracak mı?

Wall Street’te ise gözler şimdiden Fed’in müdahalesine çevrilmiş durumda. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Cuma günkü finansal sonuç açıklamasında, Hazine piyasasında bir kırılma beklediğini ifade etti.

Piyasalardaki dalgalanma, bazı hedge fonların riskli pozisyonlarını kapattığına dair söylentileri artırdı. Bunların arasında nakit Hazine tahvilleri ile vadeli işlemler arasındaki fiyat farkına oynayan stratejiler ve tahvil getirileri ile swap işlemleri arasındaki farklara dayalı pozisyonlar yer alıyor. Bu işlemler kontrolsüz şekilde çözülürse, fiyat istikrarı bozulabilir ve Fed’in yeniden devreye girmesi gerekebilir.

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Böyle bir senaryo en son Mart 2020’de COVID-19 krizi sırasında yaşanmıştı. Piyasa çökmüş, yatırımcılar pozisyonlarını hızla boşaltmış, işlem hacmi donmuştu. Fed o dönem devreye girerek trilyonlarca dolarlık tahvil alımına ve repo piyasasına acil kredi hatları açmaya başlamıştı. Dimon, benzer bir çöküşün yeni bir politika değişikliği olmadan yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan şu anda konuşulan çözüm yollarından biri, bankaların sermaye yeterliliğini ölçen “ek kaldıraç oranı” hesaplamalarından Hazine tahvillerinin çıkarılması. Bu değişiklik, bankaların bilançolarını zorlamadan daha fazla devlet tahvili tutmalarını sağlayabilir.