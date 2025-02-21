Bu rehber içeriğimizde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance nedir, nasıl kullanılır, güvenli mi, avantajları, dezavantajları, listelediği kripto paralar, ödeme ve para yatırma işlemleri gibi en çok merak edilen konulara yakından bakacağız.

2017 yılında kurulan Binance’in ana merkezi Dubai’de yer alıyor. Yıllar içerisinde en büyük ve en popüler kripto para platformu haline gelen Binance, alım-satım işlemlerinin yanı sıra Binance Launchpad, Launchpool, Binance Earn, Megadrop gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Binance, yalnızca kripto para al-sat yapmak isteyen kullanıcılar için değil, çeşitli kripto hizmetleri arayanlar için de önemli bir platforma dönüştü. Binance bu süreçte aktif kullanıcı sayısı açısından da en büyük kripto para borsası olarak yerini sağlamlaştırdı.

Binance, yalnızca kripto-kripto işlemleriyle sınırlı değil. Kullanıcılarına fiat-kripto işlemleri yapma, kredi kartı ile Bitcoin ve diğer kripto paraları satın alma imkânı sunuyor. Gelişmiş yatırımcılar için Binance Futures platformu, kaldıraçlı işlem yapma olanağı sağlayarak daha geniş ticaret seçenekleri sunar.

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Binance İncelemesi: Avantajları ve Dezavantajları

Binance’in Avantajları

Düşük işlem ücretleri: Binance, sektördeki en rekabetçi işlem ücretlerine sahip borsalardan biridir. Ayrıca, BNB tutan kullanıcılar için işlem ücretlerinde indirim sağlayan kademeli bir VIP sistemi bulunmaktadır.

En likit kripto para borsası: Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsasıdır ve bu nedenle piyasadaki en yüksek likiditeyi sunar.

Geniş kripto para desteği: Binance, yüzlerce kripto para birimini destekler ve kullanıcı talebine bağlı olarak yeni işlem çiftlerini hızlı bir şekilde ekleyebilir. Ancak, güvenlik protokollerini uygulayarak yeni token listelemelerinde dikkatli bir süreç izler.

Çoklu fiat para birimi desteği: Binance, sadece kripto işlemleriyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda fiat para yatırma ve çekme işlemlerini de destekliyor. Kullanıcılar SEPA transferi veya farklı ödeme sağlayıcıları aracılığıyla fiat ile kripto satın alabilir ve doğrudan banka hesaplarına fiat çekebilirler. (Türkiye’deki düzenlemeler nedeniyle yalnızca Binance TR üzerinden para çekme ve yatırma işlemleri destekleniyor.)

Kullanıcı dostu işlem arayüzü: Binance, deneyimli bir kripto borsası olarak, basit, sezgisel ve kolay kullanılabilir bir işlem arayüzü sunar.

Yeni başlayanlar ve profesyonel yatırımcılar için geniş işlem araçları: Binance, yeni yatırımcılar için yeterince basit bir arayüze sahipken, aynı zamanda profesyonel yatırımcılar için gelişmiş işlem özellikleri sunar.

Kripto ticaretinin ötesine geçen geniş ekosistem: Binance, sadece bir kripto para borsası olmanın ötesine geçerek Binance Earn, Binance Launchpad, Binance Launchpool, Megadrop, Binance Futures ve daha birçok ürünü içeren bir ekosistem haline gelmiştir.

Binance’in Dezavantajları

Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermiyor: Türkiye’deki kripto para düzenlemeleri nedeniyle, Binance’in Türkiye’ye özel sürümü Binance TR, diğer bölgelere kıyasla daha sınırlı işlem çiftleri ve özellikler sunmaktadır

Türkiye’deki kripto para düzenlemeleri nedeniyle, Binance’in Türkiye’ye özel sürümü Binance TR, diğer bölgelere kıyasla daha sınırlı işlem çiftleri ve özellikler sunmaktadır Müşteri desteği daha hızlı olabilir: Bazı kullanıcılar, müşteri hizmetlerinin önceki yıllara kıyasla daha yavaş yanıt verdiğini belirtmektedir. Bu durum, platformun hızla büyüyen kullanıcı tabanıyla açıklanabilir.

Bazı kullanıcılar, müşteri hizmetlerinin önceki yıllara kıyasla daha yavaş yanıt verdiğini belirtmektedir. Bu durum, platformun hızla büyüyen kullanıcı tabanıyla açıklanabilir.

Binance Güvenli mi?

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsasıdır ve sektörün en güvenli platformlarından biri olarak kabul edilmektedir. 2019 yılında yaşanan tek bir güvenlik ihlali dışında, büyük bir sorun yaşamamıştır. Ancak, şirket bu olayın tüm zararlarını hızla tazmin etmiş ve kullanıcılar herhangi bir kayıp yaşamamıştır.

Bunun yanı sıra, Binance kullanıcılarını dolandırıcılık girişimlerine ve hesap ele geçirme saldırılarına karşı korumak için birçok güvenlik önlemi uygulamaktadır. Bu önlemler arasında şunlar bulunur:

Gerçek zamanlı risk izleme

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA)

Kimlik avı (phishing) koruma kodları

Anlık güvenlik uyarıları ve bildirimler

Şüpheli cüzdanları izleme listesi

Kullanıcı raporlama araçları

Dolandırıcılığa karşı eğitim içerikleri

Passkey güvenlik sistemi

API anahtarı güvenlik önlemleri ve daha fazlası.

Gerçek Zamanlı Rezerv Kanıtı (Proof of Reserve) Sistemi

Binance, borsaya yatırılan fonların her zaman yükümlülüklerden fazla olmasını sağlamak için gerçek zamanlı bir rezerv kanıtı (proof-of-reserve) paneli kullanmaktadır. Bu sistem, borsa cüzdanlarında tutulan varlıkların mevcut bakiyelerle karşılaştırılmasını sağlar.

Kullanıcılar ayrıca, borsanın tüm cüzdanlarını indirip Merkle Ağacı sistemi ile varlıklarını doğrulayabilir. Bu sayede Binance, şeffaflık ve güvenlik standartlarını en üst seviyede tutmaya devam etmektedir.

Binance’te Desteklenen Kripto ve Fiat Paralar

Toplam işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yüzlerce işlem çifti ve kripto parayı desteklemektedir.

Ayrıca, Binance kullanıcı talebi ve güvenlik denetimlerine dayalı olarak sürekli olarak yeni coin eklemeye odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, Binance kripto paraların yanı sıra birçok fiat para birimini de desteklemektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

ABD Doları (USD)

Euro (EUR)

Japon Yeni (JPY)

Türk Lirası (TRY) ve daha fazlası.

Binance’te Kripto Para Satın Alma Yöntemleri

Ödeme yöntemleri açısından Binance, birden fazla ödeme sağlayıcısıyla iş birliği yaparak çeşitli yöntemlerle kripto satın alma imkânı sunmaktadır. Desteklenen ödeme yöntemleri şunlardır:

Google Pay (VISA/Mastercard) Paymonade (SEPA/VISA/Mastercard) Banka Havalesi (SEPA) Wello Wello Ramp Banka Kartı (VISA/Mastercard) ve daha fazlası.



Binance Para Çekme Yöntemleri

Binance, kullanıcılarına fiat para çekme imkânı sunarak kripto varlıklarını fiat para birimlerine çevirip borsadan çekmelerine olanak tanır. Kullanıcıların tercih ettiği fiat para birimine bağlı olarak ödeme seçenekleri değişebilir.

Euro (EUR) için sunulan üç ana seçenek:

Geleneksel SEPA Banka Havalesi (1 EUR işlem ücreti uygulanır)

(1 EUR işlem ücreti uygulanır) Paymonade aracılığıyla SEPA Banka Havalesi (0.3 EUR işlem ücreti uygulanır)

(0.3 EUR işlem ücreti uygulanır) ZEN

Binance İşlem Ücretleri

Binance’in spot işlem ücret yapısı, kullanıcıların ne kadar fazla BNB tuttuğuna bağlı olarak daha düşük işlem ücreti ödemesini sağlayan bir modele dayanır. Bu sistem, hesapta tutulan BNB miktarına göre dokuz farklı seviyeye ayrılan bir VIP yapısına sahiptir.

Genel olarak, Binance sektördeki en düşük işlem ücretlerinden birini sunmaktadır.

Aşağıdaki tablo, bu yapıya göre belirlenen işlem ücretlerini göstermektedir:

Bunun yanı sıra, işlem ücretlerinizi etkileyebilecek özel programlar da mevcuttur. VIP Programı ve Likidite Programı, daha düşük işlem ücretleri ve ek avantajlar sunabilir.

Desteklenen Ülkeler

Binance, dünyanın en fazla ülkede hizmet veren kripto para borsalarından biridir ve çok sayıda ülkeden kullanıcı kabul etmektedir. Binance’in desteklediği ülkeler ve bölgeler şu şekilde:

Afrika

Nijerya

Güney Afrika

Amerika

Arjantin

Brezilya

Şili

Kolombiya

Meksika

Peru

Asya & Pasifik

Afganistan

Avustralya

Kamboçya

Moğolistan

Kazakistan

Japonya

Vietnam ve daha fazlası.

Avrupa

Bulgaristan

Çekya

Fransa

Letonya

İtalya

Portekiz

Yunanistan

Macaristan

İspanya ve daha fazlası.

Orta Doğu

Mısır

İsrail

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri

Her ülke için ayrıntılı listeyi ve özel şartları buradan inceleyebilirsiniz.

Müşteri Desteği ve Kullanıcı Yorumları

Binance, uzun yıllardır sektörün en iyi müşteri destek hizmetlerinden birine sahip olmuştur. Ancak, borsanın popülerliği arttıkça ve yüz milyonlarca kullanıcı platforma katıldıkça, müşteri desteğini ölçeklendirme konusunda bazı zorluklar yaşadığı belirtilmektedir. Bazı kullanıcılar, sorunlarının çözülmesinin uzun sürebileceğinden şikayet etmektedir.

Binance müşteri temsilcileriyle iletişime geçmek için birden fazla yöntem sunmaktadır. Bunlardan en etkili olanı, platform üzerindeki Canlı Sohbet (Live Chat) seçeneğidir. Kullanıcıların bazıları, yanıt almanın 12 saate kadar sürebildiğini bildirse de, bu her zaman geçerli bir durum değildir.

Binance, canlı müşteri desteğinin yanı sıra, yeni kullanıcıların platforma adapte olmasını kolaylaştırmak için sektördeki en kapsamlı çalışmalardan birini yürütmektedir. Detaylı SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfaları, aşağıdaki gibi kritik konuları kapsamaktadır:

Hesap yönetimi ve işlevleri

Alım-satım işlemleri

Güvenlik ipuçları ve daha fazlası.

Ayrıca Binance, kripto para dünyasına dair eğitim içeriklerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu eğitimler, hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye kullanıcılar için geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır.

Adım Adım Binance Rehberi: Bilmeniz Gereken Her Şey

Binance Hesabı Nasıl Açılır?

Adım 1: Binance Web Sitesine Gidin

Binance kayıt sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın. Bağlantı yeni bir pencerede açılacaktır, böylece bu rehberi takip etmeye devam edebilirsiniz.

Kayıt olduktan sonra, Binance işlem platformuna Apple iOS, Google Android ve Windows uygulamaları üzerinden de erişilebileceğini belirtmek gerekir. Güvenlik açısından Binance uygulamasını yalnızca resmi Binance web sitesinden indirdiğinizden emin olun.

Adım 2: E-posta ve Şifre Bilgilerinizi Girin

Şimdi, e-posta adresiniz ve şifrenizle basit bir formu doldurun.

Güçlü bir şifre kombinasyonu kullanmanız önerilir.

Şifre gereksinimleri: En az 8 karakter içermeli, 1 büyük harf ve 1 rakam bulunmalıdır.

Referans kodu alanını doldurarak CryptoPotato kullanıcılarına özel %20 işlem ücreti indirimi kazanın.

Kullanım Şartlarını kabul ettikten sonra, sarı renkli “Hesap Oluştur” butonuna tıklayın.

Bunu yaptıktan sonra, Binance size bir doğrulama e-postası gönderecektir. Gelen e-postadaki bağlantıya tıklayarak hesabınızı doğrulayın.

Adım 3: 2 Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) Etkinleştirin

Tebrikler, hesabınızı oluşturdunuz! İlk kez giriş yaptığınızda, karşınıza bir açılır pencere çıkacak ve sizden 2FA’yı etkinleştirmenizi isteyecektir.

2FA, hesabınız için ek bir güvenlik katmanı sağlar.

2FA’yı ilk kez kullanıyorsanız:

Google Authenticator mobil uygulamasını indirin.

QR kodunu tarayın veya gizli anahtarı girerek uygulamayı Binance ile eşleştirin.

Her 1 dakikada bir değişen 6 haneli kodu kullanarak giriş yapmanız gerekecektir.

Bu adımı atlamayın! Kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı dikkatli olun:

Binance ana sayfasını tarayıcınızın sık kullanılanlarına ekleyerek doğrudan erişim sağlayın.

Güvenlik nedeniyle, sahte web sitelerinden korunmak için yalnızca resmi Binance bağlantılarını kullanın.

Birçok yatırımcı, sahte Binance siteleri üzerinden giriş bilgilerini saldırganlara kaptırarak büyük miktarda kripto para kaybetmiştir. Bu nedenle, herhangi bir fon yatırmadan önce mutlaka 2FA’yı etkinleştirin!

Binance’e Bitcoin ve Altcoin Yatırma

Hesabınızı güvenli hale getirdikten sonra, Binance ana menüsünden “Cüzdanlar” sekmesini seçin ve buradan “Spot Cüzdan” alt menüsüne tıklayın. Spot cüzdan, Binance’in normal spot işlemleri için kullanılan cüzdandır.

Binance ayrıca marjin ve vadeli işlemler gibi daha gelişmiş işlem seçenekleri de sunmaktadır. Spot Cüzdanı seçtikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır:

Bu ekranda, Binance’in desteklediği tüm kripto paraları ve mevcut bakiyenizi görebilirsiniz. İlk kez giriş yapıyorsanız, bakiyeniz muhtemelen sıfır olacaktır.

Yatırmak istediğiniz kripto parayı seçmek için:

Sayfanın üst kısmında yer alan arama kutusunu kullanarak ilgili kripto parayı bulun.

Ardından, ilgili satırdaki “Yatır” butonuna tıklayın.

Bu butona tıkladığınızda, o kripto para için özel olarak oluşturulmuş cüzdan sayfasına yönlendirilirsiniz. Örneğin, Bitcoin yatırmak istediğimizi varsayalım:

Sayfanın sağ tarafında, size özel oluşturulmuş Bitcoin cüzdan adresinizi görebilirsiniz.

Bu adres, yalnızca sizin Binance hesabınıza aittir. Bu adrese gönderilen tüm fonlar doğrudan hesabınıza yatırılacaktır.

Önemli Noktalar:

Her kripto para için ayrı bir cüzdan adresi bulunur. Yanlış bir adrese transfer yaparsanız, fonlarınızı tamamen kaybedebilirsiniz.

Yatırmak istediğiniz kripto parayı doğru cüzdan adresine gönderdiğinizden emin olun.

Binance Para Yatırma Adımları:

Cüzdan adresinizi kopyalayın. Herhangi bir kripto cüzdanından (örneğin, başka bir borsa veya donanım cüzdanı) bu adrese gönderim yapın. Eğer ilk kez yatırım yapıyorsanız, önce küçük bir miktar gönderin. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Binance sizi e-posta ile bilgilendirecek ve transferi Spot Cüzdanınızda görebileceksiniz.

Onay aldıktan sonra, ana transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Unutmayın:

Her kripto paranın işlem süresi farklıdır.

Geçmiş yatırımlarınızı görmek için: Sayfanın alt kısmında, o kripto para için daha önce yaptığınız yatırımları görüntüleyebilirsiniz.

Binance’te Kripto Para Nasıl Alınır veya Satılır?

Hesabınıza fon yatırdıktan sonra veya Bitcoin, Ethereum, USDT gibi bir baz varlığınız varsa, kripto para işlemlerine başlayabilirsiniz.

Ana menüden “Spot” sekmesini seçin ve ardından “Klasik” ticaret modunu seçin. Sağ taraftaki işlem çiftleri listesinden almak veya satmak istediğiniz kripto parayı seçin. Daha hızlı bulmak için arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Baz varlığı önce seçtiğinizden emin olun. Örneğin, Bitcoin kullanarak Ethereum almak istiyorsanız, BTC pazarlarını veya BTC’yi baz varlık olarak seçmelisiniz.

Bu örnekte, Bitcoin (BTC) ile Ethereum (ETH) almak istiyoruz. ETH/BTC işlem çiftini seçerek aşağıdaki ekranı açıyoruz:

Sol tarafta emir defteri,

Orta kısımda son fiyat,

Alt bölümde ise emir giriş paneli bulunur.

Emir Türleri:

1. Limit Emri ile Alım Yapma

İstediğiniz fiyatı belirleyin.

ETH miktarını girin veya Bitcoin bakiyenizin yüzde kaçını kullanacağınızı seçin (25%, 50%, 75%, 100%).

Toplam maliyet (BTC cinsinden) otomatik olarak hesaplanır.

ETH satıp BTC almak istiyorsanız, işlemi ters yönde yapabilirsiniz.

2. Piyasa Emri ile Alım Yapma

Mevcut piyasa fiyatından alım yapmak istiyorsanız, üst menüden “Piyasa” seçeneğini seçin.

Piyasa emirleri, en iyi mevcut fiyat üzerinden anında gerçekleştirilir.

3. Stop-Limit Emri ile Alım Yapma (İleri Düzey Kullanıcılar İçin)

Belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak alım veya satım yapabilirsiniz.

Örneğin: ETH/BTC fiyatı 0.03 seviyesinin üzerine çıktığında, 0.031 limit fiyatından ETH almak için stop-limit emri verebilirsiniz.

Bu emir türü, stop-loss ve stop-buy emirleri ile risk yönetimi yapmak isteyenler için uygundur.

Binance’in Sunduğu Diğer Hizmetler: Kısa Bir Bakış

Bu rehber ve inceleme Binance’in spot işlem platformuna odaklanıyor olsa da, Binance ekosisteminde çok daha fazla ürün ve hizmet bulunmaktadır. Bazıları doğrudan borsayla bağlantılıdır ya da en azından kullanıcı deneyimini geliştirmeye yöneliktir. İşte bazı önemli hizmetler:

Binance Earn

Binance Earn, kullanıcıların kripto paralarını stake ederek belirli bir süre boyunca faiz kazanmalarını sağlayan bir platformdur.

Kullanıcıların hedeflerine bağlı olarak farklı seçenekler sunar:

Ana para korumalı (principal protected) ürünler: Kilitli (Locked) veya Esnek (Flexible) vadelerle güvenli bir şekilde ödül kazanma imkanı sunar.

Yüksek getirili ürünler: Daha yüksek kazanç fırsatı sunarken, ana para koruması içermez.

Binance Launchpool

Binance Launchpool, yeni token projelerini desteklemek ve kullanıcıların bu projelere erken erişmesini sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur.

Launchpool, Binance’in token satış platformu olan Binance Launchpad’in ikinci versiyonudur.

Kullanıcılar, USDT, BNB ve diğer belirli kripto paraları belirli bir süre boyunca kilitleyerek yeni token kazanabilirler.

Bu işlem, tokenler resmi olarak borsada listelenmeden önce gerçekleşir.

Binance Megadrop

Binance Megadrop, oyunlaştırılmış bir sistem kullanarak kullanıcıların token satışlarına ve airdrop etkinliklerine katılmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Kullanıcıların belirli görevleri tamamlaması gerekir ve ardından token tahsisine hak kazanabilirler.

Binance Web3 Wallet ve Binance Simple Earn ile entegre çalışarak, Web3 projelerine erken erişim ve ek ödül kazanma fırsatı sunar.

Binance Coin (BNB) Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Binance Coin (BNB), Binance’in yerel kripto para birimidir ve ilk olarak Ağustos 2017’deki Binance İlk Coin Arzı (ICO) sırasında piyasaya sürülmüştür.

Şu an itibarıyla, BNB piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük sekizinci kripto parasıdır ve yaklaşık 3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir.

BNB’nin Kullanım Alanları:

Binance üzerinde en çok işlem gören kripto paralardan biridir ve işlem ücretlerinde ödeme yöntemi olarak kullanılır.

BNB tutan kullanıcılar, Binance işlem ücretlerinde ekstra yüzde 10 indirim kazanır (bu seçeneği etkinleştirdiğinizden emin olun).

Yüksek hacimli işlemler yapan yatırımcılar için BNB tutmak işlem maliyetlerini düşürmek açısından avantajlı olabilir.

Binance Coin sahipleri, Binance’in düzenlediği İlk Borsa Arzlarına (IEO) katılmak için çekilişlere girebilir.

Binance ayrıca, kendi kârının yüzde 20’sini kullanarak piyasadan BNB geri alımı yapar. Bu, zaman içinde BNB’nin arzını azaltarak enflasyon oranını düşürmeyi amaçlar.