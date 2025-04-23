Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 13 binden fazla kurumsal yatırımcının ve 814 bin bireysel hesabın doğrudan MSTR hissesi tuttuğunu belirtti.

Ayrıca borsa yatırım fonları (ETF’ler), emeklilik fonları ve sigorta portföyleri sayesinde yaklaşık 55 milyon kişi Bitcoin’e dolaylı olarak maruz kalıyor.

MSTR, Bitcoin’in Geleneksel Piyasaya Açılan Truva Atı

Ticaret savaşları, para birimi değer kayıpları ve teknoloji sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle klasik piyasalarda belirsizlik sürerken, MicroStrategy’nin agresif Bitcoin stratejisi meyvesini verdi. Son bir yılda şirket hissesi yüzde 167 oranında değer kazandı. Bu, Apple, Meta ve Nvidia gibi teknoloji devlerinden bile daha iyi bir performans anlamına geliyor.

Saylor’un X (eski Twitter) üzerinden paylaştığı verilere göre MSTR’nin Sharpe Oranı 1.59 ve bu oran; Tesla (0.84), Bitcoin (0.78), Apple (0.56), Nvidia (0.33) ve Meta (-0.00) gibi büyük isimleri geride bırakıyor. Sharpe Oranı, getirinin riskle dengelendiği kritik bir ölçüm aracıdır. Oranın yüksek olması, yatırımın riskine göre daha iyi performans gösterdiğini ifade eder.

Saylor ise verileri paylaşırken esprili bir şekilde şunları yazdı:

“En keskin strateji Bitcoin temelli olandır.”

Öte yandan şirketin bugüne kadar satın aldığı Bitcoin miktarı 531 bin 644 BTC’ye ulaştı. Rakam, güncel değeriyle 44 milyar doları aşıyor. Böylece MicroStrategy bir nevi, Bitcoin’e kurumsal geçiş için en büyük köprülerden biri haline geldi denebilir.

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Zira şirketin önümüzdeki dönemde S&P 500 endeksine dahil edilme ihtimali konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, şirket daha geniş yatırımcı kitlesinin radarına girebilir ve geleneksel fonlar üzerinden daha da fazla Bitcoin’e dolaylı erişim sağlanabilir.