PEPE Coin, son 24 saatte yüksek volatilite yaşadı. Fiyat, 0.618 Fibonacci düzeltme seviyesinden reddedilerek güçlü bir dirençle karşılaştı. Şu anda işlem aralığının alt sınırında hareket eden kripto para, yatırımcıların radarında bulunuyor.

Dirençten alınan red sonrası fiyat, hızla değer bölgesinin tabanına geri çekildi. Bu durum, ya daha yüksek bir dip oluşumunu tetikleyerek yükseliş trendini sürdürecek ya da desteğin kırılmasıyla satış baskısını artıracak.

Kontrol Noktası (POC), hacim desteği ve ikinci bir 0.618 Fibonacci seviyesiyle çakışması nedeniyle önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgeden gelecek tepki, yükseliş yapısını koruma potansiyeline sahip. Ancak destek tutunamazsa, daha derin bir düşüş kapıda olabilir.

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Teknik analiz, hâlâ daha yüksek bir dip oluşumuna açık bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle POC seviyesine yapılacak geri çekilmeler, hacim artışı veya güçlü yeşil mumlar gibi sinyallerle desteklenirse alım fırsatına dönüşebilir.

Ayrıca, olası bir çift dip formasyonu dikkat çekiyor. Ancak bu yapının geçerlilik kazanabilmesi için teknik uyumun sağlanması gerekiyor. Fibonacci seviyeleri, fiyat yapısı ve hacim profili gibi faktörler, dönüşün doğruluğunu teyit edecek göstergeler olarak öne çıkıyor.

Sonraki Hamle Ne Olacak?

PEPE Coin, POC üzerinde tutunur ve burada daha yüksek bir dip oluşturursa, fiyat yeniden aralık tepesine doğru hareket edebilir. Aksi durumda, destek kaybı ile birlikte düşüşün ivme kazanması bekleniyor.