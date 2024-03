Bitcoin ETF’leri, altındaki yükselişlere rağmen kayda değer sermaye girişleri yaşıyor.

Hem Bitcoin hem de değerli metal altın kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak buna rağmen veriler, geleneksel yatırımcıların altından Bitcoin’e doğru kaydığını gösteriyor.

5 Mart Salı günü Bitcoin (BTC) 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sonrasında yaklaşık 10.000 dolarlık bir fiyat düzeltmesine giden BTC 59.300 dolar bandına geriledikten sonra yeniden toparlandı ve 67.000 doların üzerine döndü.

Enflasyon karşısında güvenli liman olarak görülen Bitcoin ve altın, 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde kayda değer bir performans sergiledi. Ancak bu süreçte altın ETF’lerine yönelik ilgi azaldı ve bu ürünlerden yaklaşık 4,6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bitcoin Munger adlı bir hesap, Bitcoin ETF’lerinin, altın ETF’lerini geride bıraktığını yazdı. Bitcoin Munger’ın paylaşımına göre 4 Mart 2024 tarihinde Bitcoin ETF’lerine 717 milyon dolar, altına ETF’lerine ise 32 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu süreçte gümüş ETF’lerinden ise 19 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

