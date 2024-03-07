Bitcoin ETF’leri, altındaki yükselişlere rağmen kayda değer sermaye girişleri yaşıyor.

Hem Bitcoin hem de değerli metal altın kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak buna rağmen veriler, geleneksel yatırımcıların altından Bitcoin’e doğru kaydığını gösteriyor.

5 Mart Salı günü Bitcoin (BTC) 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sonrasında yaklaşık 10.000 dolarlık bir fiyat düzeltmesine giden BTC 59.300 dolar bandına geriledikten sonra yeniden toparlandı ve 67.000 doların üzerine döndü.

Bitcoin ETF’leri, Altın ETF’lerini Geride Bıraktı

Enflasyon karşısında güvenli liman olarak görülen Bitcoin ve altın, 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde kayda değer bir performans sergiledi. Ancak bu süreçte altın ETF’lerine yönelik ilgi azaldı ve bu ürünlerden yaklaşık 4,6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bitcoin Munger adlı bir hesap, Bitcoin ETF’lerinin, altın ETF’lerini geride bıraktığını yazdı. Bitcoin Munger’ın paylaşımına göre 4 Mart 2024 tarihinde Bitcoin ETF’lerine 717 milyon dolar, altına ETF’lerine ise 32 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu süreçte gümüş ETF’lerinden ise 19 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

There is no second best! #Bitcoin absolutely demolishing gold and silver in ETF flows yesterday. – Bitcoin ETFs: Inflow of $717mm

– Gold ETFs: Inflow of $32mm

– Silver ETFs: Outflow of $19mm The flippening marches on. Tick tock! pic.twitter.com/iq9trncwZ6 — Bitcoin Munger (@bitcoinmunger) March 5, 2024

Özellikle COVID-19 pandemisi kaynaklı piyasa çöküşleri sırasında Bitcoin bir güvenli liman olarak itibarını arttırdı.

Son dönemde para politikasındaki değişiklik beklentileri, küresel siyasi belirsizlikler ve hisse senedi piyasalarındaki düşüş beklentileri nedeniyle altın fiyatı yükselişe geçti.

Sarı metal altın şu anda 2.161 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seviyelerde işlem görüyor. Her ne kadar altın kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da Bitcoin’in performansına yanıt vermeyi başaramadı. Çünkü Bitcoin (BTC) 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde %60’ın üzerinde değer kazandı. Altının 2024 yılında kaydettiği performans ise %4,4 seviyesinde.

ETF’ler Bitcoin Fiyatındaki Yükselişi Tetikliyor

Şubat ayında Bloomberg’ün kıdemli ETF analistlerinden Eric Balchunas’ın da aralarında bulunduğu analistler, Bitcoin ETF’lerinin iki yıl içerisinde altın ETF’lerinin değerini aşabileceğini öngörüyor.

Jeff Kirdeikis konuyla ilgili olarak Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in altını yendiğini belirtti.

Bu anlamda Kirdeikis, yıllardır güvenli liman olarak liderlik koltuğunda oturan altının tahtının Bitcoin tarafından sallandığını belirtti. Melanion Capital’in kurucusu Jad Comair ise Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin ve heyecanın beklentilerin çok çok üzerinde olduğunu belirtti.

Bitcoin ETF’lerine yönelik büyük talep, BTC fiyatının 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu tazelemesine yol açtı. Bitcoin son olarak 69.000 dolara yükseldiğinde takvimler 2021 yılının Kasım ayını gösteriyordu.

Veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başladığı 11 Ocak tarihinden bu yana 7,5 milyar dolarlık net sermaye akışı yaşadığını gösteriyor.