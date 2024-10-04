Ethereum (ETH) fiyatı 3 Ekim’de 2.310 doların altına geriledi. ETH’deki bu düşüşün büyük ölçüde Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimden kaynaklandığı düşünülüyor.

Özet:

ETH fiyatı Orta Doğu’da artan gerilimler nedeniyle 3 Ekim’de 2.310 doların altına geriledi. ETH son bir haftalık zaman diliminde yaklaşık %15 oranında değer kaybetti.

ETH fiyatındaki düşüşle birlikte yatırımcılar son 6 günlük süreçte 1,57 milyar dolarlık ETH stake etti.

27 Eylül’de 2.719 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini kaydeden ETH takip eden günlerde %15’lik düşüş yaşadı. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri ise %11,2 oranında azaldı.

Ethereum’daki düşüş sürerken zincir üstü veriler yatırımcıların Ethereum’un beacon-chain kontratlarında büyük miktarda ETH stake ettiğini gösteriyor. Teknik analiz verileri ETH’deki düşüşün 2.300 dolar desteğinde son bulabileceğine işaret ediyor.

Geride bıraktığımız Eylül ayının son günlerinde kripto para piyasası iyi bir performans sergiledi. Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla kripto para piyasası da dahil olmak üzere küresel piyasalar ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Dolayısıyla son 6 günlük süreçte ETH fiyatı ardı ardına değer kayıpları yaşadı. Veriler, ETH’nin bir haftalık zaman diliminde yaklaşık %15 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Bu süreçte kripto para piyasasının genelinde ise ortalama %11,2 oranında düşüş yaşandı. Bu da ETH’deki düşüşün, kripto para piyasası genelinde yaşanan ortalama düşüşten daha büyük olduğunu gösteriyor.

Teknik analizler, ETH’deki satış baskısının 2.300 dolar bandında zayıflayarak yerini alım baskısına bırakabileceğini öngörüyor. CoinGlass verileri ETH’de 2.307 dolar seviyesinde 91,6 milyon dolarlık long pozisyon olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ETH’nin bu seviyenin altına gerilemesi, birçok yatırımcının ciddi kayıplar yaşamasına yol açabilir.

Öte yandan yatırımcılar son 6 günde 1,57 milyar dolarlık ETH stake etti. Analistlere göre yatırımcıların ETH stake etmesi, dolaşımdaki ETH arzını azaltacağından kısa vadede fiyat toparlanmasına yol açabilir.

Son olarak teknik analiz verileri ETH’nin 2.300 dolar desteğini koruması halinde 2.500 dolar seviyesine geri dönebileceğine, bu desteğin kaybedilmesi durumunda ise 2.100 dolara gerileyebileceğine işaret ediyor.