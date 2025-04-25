Bitcoin’in 93 bin doların üzerinde işlem görmeye başlamasıyla birlikte kripto piyasalarında kısa vadeli dalgalanmanın ötesinde yapısal bir dönüşüm yaşandığı yorumları öne çıkmaya başladı. Uzmanlar, son toparlanmanın geçici bir sıçramadan ziyade yatırımcı güvenindeki artışla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

ABD’li Yatırımcılar Sahneye Çıkıyor

21 Nisan’dan itibaren Bitcoin fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başladı. CryptoQuant’ın analizine göre özellikle büyük yatırımcılar yeniden alıma yöneldi. Binance’te balina olarak tanımlanan büyük yatırımcıların hareketleri, genellikle toparlanmaların habercisi oluyor. Bu alımların ardından ABD merkezli Coinbase’te de benzer bir hareketlilik gözlemlendi.

Coinbase üzerindeki “premium” farkının sürekli pozitif seyretmesi, ABD’li yatırımcılardan gelen talebin sürdüğünü ve piyasada güçlü satış baskısı olmadığını ortaya koyuyor. Bu göstergeler, fiyatlardaki hareketin geçici değil, daha kalıcı bir değişimin sinyali olduğunu düşündürüyor.

Vadeli İşlem Hacminde Yükseliş

Piyasalardaki canlanma yalnızca spot işlemlerle sınırlı kalmadı. Türev piyasalarında da benzer bir toparlanma gözlemleniyor. CryptoQuant verilerine göre Binance, Nisan 2025 itibarıyla vadeli işlemlerde 1 trilyon 49 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu artış, Bitcoin’in son bir haftada yaklaşık yüzde 10 değer kazanmasıyla desteklendi.

Bu rakam, yılın en yüksek ikinci aylık hacmi oldu. Ocak ayında 1 trilyon 230 milyar dolar seviyesinde olan rekorun ardından gelen veri, şubat ayındaki 962 milyar dolar ve mart ayındaki 683 milyar dolarlık hacmi geride bıraktı. Üstelik nisan ayının henüz tamamlanmamış olması, daha yüksek bir seviyeye ulaşılabileceğini gösteriyor.

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Diğer büyük kripto borsalarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. OKX 519,9 milyar dolar, Bitget 435,4 milyar dolar ve Bybit 409,2 milyar dolarlık hacimle öne çıktı. Hacimlerdeki bu yükseliş, yatırımcı ilgisinin arttığını ve piyasalarda yön beklentisinin güçlendiğini ortaya koyuyor.