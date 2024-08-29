Ethereum ETF’ler yatırım alırken, Bitcoin ETF’ler kırmızıya döndü.

Kripto para piyasalarında dün (28 Ağustos) yaşanan düzeltme, Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonlarına (ETF) yaradı. Dokuz gün üst üste yatırım kaybeden Ethereum ETF’ler, 28 Ağustos’u yeşil kapattı.

Ethereum ETF’ler Yatırım Aldı

Farside Investors verilerine, dün Ethereum spot ETF’lere net 5,9 milyon dolar girdi. Böylece neredeyse iki iş haftası boyunca devam eden çıkış trendi sonlanmış oldu.

En yüksek yatırımı 8,4 milyon dolar ile BlackRock’ın fonu ETHA aldı. Fidelity’nin fonu FETH’ye ise 1,3 milyon dolar girdi.

Grayscale’in ana ETF’si ETHE, günü kırmızıda geçiren tek ETF oldu. ETHE’den net 3,8 milyon dolar çıktı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

Ether (ETH), Bitcoin’in güç kaybettiği 24 saatte yeniden 2.500 doların üzerine çıkmayı başardı. ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.540 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ETF’lerde Çıkış Sürüyor

Bitcoin spot ETF’lerde çıkış trendi dün de devam etti. 28 Ağustos’ta BTC ETF’lerden net 105,3 milyon dolar çekildi.

En büyük çıkışı net 59,3 milyon dolar ile ARKB kaydetti. FBTC’den net 10,4 milyon dolar, HODL’dan 10,1 milyon dolar, Grayscale’in mini fonu BTC’den ise 8,8 milyon dolar çekildi. Ana fon GBTC’de 8 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, BITB’den 8,7 milyon dolar çıktı.

Dün pozitif fon akışı kaydeden hiçbir Bitcoin ETF bulunmuyor. Diğer fonlarda net değişiklik bakımından değişiklik olmadı.

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 60 bin doların hemen altında seyrediyor.